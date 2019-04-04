《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普將於美國時間周四下午４時３０分在白宮橢圓形
辦公室與中國國務院副總理劉鶴會晤。
劉鶴在周三起於華盛頓與美國代表進行貿易談判，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示
，劉鶴將在華盛頓停留３日，甚至更長時間，兩國目標是在本周的會談中彌合分歧。（ｍｎ）
04/04/2019 09:36
【貿易開戰】白宮：特朗普周四將與中國國務院副總理劉鶴會晤
《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普將於美國時間周四下午４時３０分在白宮橢圓形
辦公室與中國國務院副總理劉鶴會晤。
劉鶴在周三起於華盛頓與美國代表進行貿易談判，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示
，劉鶴將在華盛頓停留３日，甚至更長時間，兩國目標是在本周的會談中彌合分歧。（ｍｎ）
|中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
|國際動態04/04/2019
南韓全球首推 5G商用流動數據
|生財有道03/04/2019
【經濟通ｘ中銀香港】締造更快、更全面的跨平台手機投資體驗
|中國故事03/04/2019
【科創板】上交所再披露6家獲受理的科創板申報企業
|生財有道03/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
|生財有道03/04/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美貿易談判4月有結果
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰