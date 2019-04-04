【貿易開戰】白宮：特朗普周四將與中國國務院副總理劉鶴會晤

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普將於美國時間周四下午４時３０分在白宮橢圓形

辦公室與中國國務院副總理劉鶴會晤。

劉鶴在周三起於華盛頓與美國代表進行貿易談判，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示

，劉鶴將在華盛頓停留３日，甚至更長時間，兩國目標是在本周的會談中彌合分歧。（ｍｎ）

