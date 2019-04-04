《經濟通通訊社４日專訊》美國麻省理工學院（ＭＩＴ）宣布停止同華為及中興通訊
（００７６３）的合作，因這兩間公司涉嫌違反伊朗制裁規定而受到美國聯邦政府的調查。
ＭＩＴ主管研究工作的副校長Ｍａｒｉａ Ｚｕｂｅｒ在聲明中稱，目前ＭＩＴ不再接受與
華為、中興通訊或該兩間公司的子公司的新合作，而現有的合作項目亦不會再延長。
Ｚｕｂｅｒ還表示，ＭＩＴ與中國、俄羅斯及沙特的合作將面臨額外的行政審查程序。
此前，英國的牛津大學亦宣布停止接受華為的資助。（ｍｎ）
04/04/2019 15:32
【華為風波】麻省理工宣布停止與華為及中興通訊（７６３）合作
《經濟通通訊社４日專訊》美國麻省理工學院（ＭＩＴ）宣布停止同華為及中興通訊
（００７６３）的合作，因這兩間公司涉嫌違反伊朗制裁規定而受到美國聯邦政府的調查。
ＭＩＴ主管研究工作的副校長Ｍａｒｉａ Ｚｕｂｅｒ在聲明中稱，目前ＭＩＴ不再接受與
華為、中興通訊或該兩間公司的子公司的新合作，而現有的合作項目亦不會再延長。
Ｚｕｂｅｒ還表示，ＭＩＴ與中國、俄羅斯及沙特的合作將面臨額外的行政審查程序。
此前，英國的牛津大學亦宣布停止接受華為的資助。（ｍｎ）
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