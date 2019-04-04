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即市新聞

04/04/2019 09:29

《中資異動》減半徵收民航發展基金，東航飆二成，國航急升一成

　　《經濟通通訊社４日專訊》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低
政府性收費和經營服務性收費的措施，全年減負３０００億元人民幣以上，其中要將民航發展基
金徵收標準降低一半，消息刺激中資航空股全線上漲。
　　其中東航（００６７０）升幅最大，開報７﹒２元，升１９﹒８％，暫成交達６０萬股，涉
資４３５萬元；南航（０１０５５）開報８﹒４５元，升１３﹒４２％，暫成交１４４萬股，涉
資１２００萬元；國航（００７５３）開報１０﹒９８元，升９﹒９１％，暫成交達２８８萬股
，涉資３１６０萬元。
　　中金公司就此發表報告指，減半徵收民航發展基金，料增厚內地五大航年利潤逾３０億人民
幣，報告稱，民航發展基金徵收標準減半將直接減少航空公司相關成本，考慮航空公司淨利率較
低，預計會顯著增加航空公司淨利潤。預計此項政策將年化增加南方航空今年淨利潤１０﹒９億
元、國航淨利潤１０﹒１億元，東航淨利潤８﹒６億元。
　　現時，恆生指數開報２９９５０，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交４２﹒９４億元。國
企指數報１１６９６，跌０﹒０８％或跌８點。
　　上證綜合指數報３２３３，升１７點或升０﹒５４％，成交５４﹒８８億元人民幣。


　表列相關或同板塊股份表現
　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　國泰航空（００２９３）　　１４﹒０４元　　　　　升　２﹒６３％　　∥
　
　東方航空（００６７０）　　　７﹒２０元　　　　　升１９﹒８０％　　∥
　　（滬：６００１１５）　　　８﹒２４元人幣　　　升１０﹒０１％　　∥＋３３﹒６７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中國國航（００７５３）　　１０﹒９８元　　　　　升　９﹒９１％　　∥
　　（滬：６０１１１１）　　１２﹒３５元人幣　　　升　９﹒９７％　　∥＋３１﹒３７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　南方航空（０１０５５）　　　８﹒４５元　　　　　升１３﹒４２％　　∥
　　（滬：６０００２９）　　　９﹒７１元人幣　　　升　９﹒９７％　　∥＋３４﹒２１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｓｃ）

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