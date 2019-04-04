《中資異動》減半徵收民航發展基金，東航飆二成，國航急升一成

《經濟通通訊社４日專訊》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低

政府性收費和經營服務性收費的措施，全年減負３０００億元人民幣以上，其中要將民航發展基

金徵收標準降低一半，消息刺激中資航空股全線上漲。

其中東航（００６７０）升幅最大，開報７﹒２元，升１９﹒８％，暫成交達６０萬股，涉

資４３５萬元；南航（０１０５５）開報８﹒４５元，升１３﹒４２％，暫成交１４４萬股，涉

資１２００萬元；國航（００７５３）開報１０﹒９８元，升９﹒９１％，暫成交達２８８萬股

，涉資３１６０萬元。

中金公司就此發表報告指，減半徵收民航發展基金，料增厚內地五大航年利潤逾３０億人民

幣，報告稱，民航發展基金徵收標準減半將直接減少航空公司相關成本，考慮航空公司淨利率較

低，預計會顯著增加航空公司淨利潤。預計此項政策將年化增加南方航空今年淨利潤１０﹒９億

元、國航淨利潤１０﹒１億元，東航淨利潤８﹒６億元。

現時，恆生指數開報２９９５０，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交４２﹒９４億元。國

企指數報１１６９６，跌０﹒０８％或跌８點。

上證綜合指數報３２３３，升１７點或升０﹒５４％，成交５４﹒８８億元人民幣。





表列相關或同板塊股份表現

股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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國泰航空（００２９３） １４﹒０４元 升 ２﹒６３％ ∥



東方航空（００６７０） ７﹒２０元 升１９﹒８０％ ∥

（滬：６００１１５） ８﹒２４元人幣 升１０﹒０１％ ∥＋３３﹒６７％



中國國航（００７５３） １０﹒９８元 升 ９﹒９１％ ∥

（滬：６０１１１１） １２﹒３５元人幣 升 ９﹒９７％ ∥＋３１﹒３７％



南方航空（０１０５５） ８﹒４５元 升１３﹒４２％ ∥

（滬：６０００２９） ９﹒７１元人幣 升 ９﹒９７％ ∥＋３４﹒２１％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｓｃ）

