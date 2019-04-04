《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》本月初，Ｂｕｒｂｅｒｒｙ上海尚嘉中心旗
艦店關店，這是Ｂｕｒｂｅｒｒｙ近一年來在上海關閉的第四間門店。與此同時，濟南的兩間
Ｂｕｒｂｅｒｒｙ門店中也有一間關店。
針對上海關店情況，Ｂｕｒｂｅｒｒｙ官方聲明稱，中國是極為重要的市場，將全心全意致
力於在中國的長期發展，未來幾個月上海將有兩家新店會陸續開張。
04/04/2019 11:13
【駐滬專電】Ｂｕｒｂｅｒｒｙ回應「關店」：上海近期要開兩新店
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》本月初，Ｂｕｒｂｅｒｒｙ上海尚嘉中心旗
艦店關店，這是Ｂｕｒｂｅｒｒｙ近一年來在上海關閉的第四間門店。與此同時，濟南的兩間
Ｂｕｒｂｅｒｒｙ門店中也有一間關店。
針對上海關店情況，Ｂｕｒｂｅｒｒｙ官方聲明稱，中國是極為重要的市場，將全心全意致
力於在中國的長期發展，未來幾個月上海將有兩家新店會陸續開張。
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