《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所官網顯示，科創板上市受理企業江蘇
北人目前已進入第二階段問詢階段。
此前已有３間企業獲上交所問詢，分別為煙台睿創微納、武漢科前生物和江蘇天奈科技。
04/04/2019 13:34
【科創板】江蘇北人科創板上市進入問詢階段
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所官網顯示，科創板上市受理企業江蘇
北人目前已進入第二階段問詢階段。
此前已有３間企業獲上交所問詢，分別為煙台睿創微納、武漢科前生物和江蘇天奈科技。
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