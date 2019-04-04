《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海美國商會發布的一份調查報告顯示，受
訪的金融業高管認為，上海由於面臨資本管制以及缺乏統一規章等障礙，遠未能實現到２０２０
年成為全球金融中心的目標。
報告稱：「中國基本沒有要解除資本管制的跡象。但除非解除資本管制，否則上海成為國際
金融中心的願望終將落空。」
上海美國商會敦促中國使人民幣完全可兌換、提高透明度、並解除上海的互聯網限制。
商會還表示，上海應該使金融市場規則更加透明和可預期，並消除過度監管、創造公平的競
爭環境。
04/04/2019 14:16
【駐滬專電】美商會：若不能解除資本管制，上海難成國際金融中心
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海美國商會發布的一份調查報告顯示，受
訪的金融業高管認為，上海由於面臨資本管制以及缺乏統一規章等障礙，遠未能實現到２０２０
年成為全球金融中心的目標。
報告稱：「中國基本沒有要解除資本管制的跡象。但除非解除資本管制，否則上海成為國際
金融中心的願望終將落空。」
上海美國商會敦促中國使人民幣完全可兌換、提高透明度、並解除上海的互聯網限制。
商會還表示，上海應該使金融市場規則更加透明和可預期，並消除過度監管、創造公平的競
爭環境。
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