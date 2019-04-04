《午市前瞻》外圍持續造好，港股短期仍力再衝上３００００點

《經濟通通訊社４日專訊》港股清明節假期前呈低開低走格局，盤中雖然曾一度突破三萬關

並高見３００５０點，再創逾九個月高位，惟關口位沽壓力強，不消一刻即失守並倒跌逾２００

點。市場焦點落在航空股身上，主要由於內地民航發展基金徵收標準降低一半，部分航空股更曾

升近兩成。大市氣氛轉弱下，恆指半日收報２９８３１點，跌１５５點或０﹒５２％，盤中最低

報２９７６５點，半日成交額６２６﹒５３億元；國企指數午收１１６５３點，跌５１點或

０﹒４４％。

Ａ股半日輕微上揚，上證半日收報３２３４點，升１８點或０﹒５６％；深證半日午收

１０３７９點，升３８點或０﹒３７％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌報６６﹒４元；港交所（００３８８）跌

０﹒７１％，報２７８﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒９％，報３７４﹒６元；中移動

（００９４１）軟０﹒８１％，報７９﹒４元；友邦（０１２９９）跌１﹒２４％報７９﹒８５

元。



＊國家降基金徵費刺激航空股，憧憬新一輪國策汽車股普漲＊



國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低政府性收費和經營服務性收

費的措施，其中要將民航發展基金徵收標準降低一半，消息刺激航空股急漲，惟隨後升幅收窄，

東方航空（００６７０）升６﹒１６％，報６﹒３８元，盤中一度高見７﹒２元；中國國航

（００７５３）升５﹒５１％，報１０﹒５４元，盤中曾升至１１﹒２元；南方航空

（０１０５５）午收漲６﹒９８％，報７﹒９７元，盤中曾見８﹒５６元高位。另外，國泰航空

（００２９３）跌０﹒１５％，報１３﹒６６元，盤中高位為１４﹒１元。

有消息指內地將啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，市場憧憬或再有新一輪刺激消

費國策出爐，汽車股今日普遍上揚，，比亞迪股份（０１２１１）升０﹒５９％，報５０﹒７５

元；華晨中國（０１１１４）漲４﹒６８％，報８﹒５元；廣汽集團（０２２３８）升

１﹒６５％，報９﹒２２元；長城汽車（０２３３３）升２﹒７％，報６﹒４７元。吉利

（００１７５）則現回吐０﹒７３％，報１６﹒２４元。

手遊股近日表現回暖，其中創夢天地（０１１１９）開發的《絕地戰機》及《龍圖霸業》拿

到遊戲版號，刺激股價計及今日已連升七日並創上市新高，半日漲７﹒４％，報７﹒２６元。另

外，網龍（００７７７）跌０﹒４７％，報２１﹒０５元；第七大道（００７９７）跌０﹒６９

％，報１﹒４３元；ＩＧＧ（００７９９）升１﹒２８％，報１１﹒１元；金山軟件

（０３８８８）升０﹒９４％，報２１﹒５元。



＊內地券行看好中生製藥，內地進行職業教育改革帶動教育股＊



內地國信證券及天風證券同樣唱好中生製藥（０１１７７）認為其腫瘤藥銷售表現強勁，可

被看高一線，惟股分半日升幅收窄，午收僅升０﹒４％，報７﹒５１元；石藥集團

（０１０９３）漲０﹒４％，報１５﹒２４元；國藥控股（０１０９９）跌０﹒６％，報

３２﹒９５元；藥明生物（０２２６９）升１﹒７％，報８０﹒５５元；百濟神州

（０６１６０）升１﹒４５％，報８７﹒２５元。

潤地（０１１０９）於蘇州常熟投得兩宗高新區住宅用地，涉資２６億人民幣，消息引發股

價回吐，跌０﹒９８％，報３５﹒５元；中海外（００６８８）跌０﹒８２％，報３０﹒１５元

；融創中國（０１９１８）跌２﹒２４％，報３９﹒２元；碧桂園（０２００７）跌

１﹒７７％，報１２﹒２４元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒７１％，報２５﹒８元。

有指教育部繼續帶動職業教育持續深化改革，其中教育部、財政部提出集中力量建設５０所

左右高水準高職學校和１５０個左右高水平專業羣。中資教育股今日普遍抽高，楓葉教育

（０１３１７）升６﹒７２％，報４﹒２９元；成實外教育（０１５６５）升０﹒５８％，報３

﹒４８元；民生教育（０１５６９）升２﹒２％，報１﹒８６元；新高教集團（０２００１）升

４﹒７％，報４﹒０１元；睿見教育（０６０６８）升４﹒８３％，報４﹒３４元。



＊郭家耀﹕中資航空股前景正面，東航現價可追入＊



港股今日開市早段曾收復３００００點，雖然不久即回落，但正榮金融業務部副總裁郭家耀

對《經濟通通訊社》表示，恆指短期仍有機會再突破３００００點，甚至上試３０５００點水平

。他解釋，近日外圍美股強勢，加上各地經濟數據轉好，例如中國ＰＭＩ數值重返盛衰線之上，

緩和對中國經濟下行的憂慮，以及中國近月相繼推出減費措施，亦增加市場對其經濟前景的信心

。

至於恆指今日暫見回吐，郭家耀認為，技術上回吐仍屬正常，畢竟此前升幅頗多。另外，據

報美國總統特朗普將於今日與國務院副總理劉鶴會面，意味中美貿易談判進入最後關鍵時刻，郭

家耀指出，市場憧憬兩國達成協議，若最終落實，美國以及中港股市均繼續造好。

另外，內地削減民航發展基金政策今出台，造就中資航空股急升。郭家耀分析，降費直接提

高航空公司盈利；另一方面，目前燃油成本未對其構成太大壓力、人民幣匯率相對穩定、國內市

民外遊意欲提高等因素，亦令其股價有正面作用。三大中資航空股中，他推薦東方航空，因為其

國內及國際航線的分布較佳，如近年加強國際熱門航線，符合民眾需求；部署投資方面，可現價

買入，目標價為７元，止蝕價為６元。（ｙｋ、ｕｌ）

