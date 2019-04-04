【北水炒Ｄ乜】北水流入２４億，買融信中金太平沽吉利建行東航

《經濟通通訊社４日專訊》中美貿易談判進展尚算順利，加上中國本周出台的ＰＭＩ數據意

外理想，中港股市連日向好，港股連升七日累漲１４６３點或逾半成後，周四早上一度突破三萬

大關，其後獲利回吐，港股最多倒跌２２０點，低見２９７６５點，但中資金融股午後有買盤湧

入，港股跌幅持續收窄，最終全日跌５０點或０﹒１７％，報２９９３６點。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是融信中國

（０３３０１）、中金（０３９０８）及太平（００９６６）；淨賣出最多的依次是吉利

（００１７５）、建行（００９３９）及東航（００６７０）。

主板成交１０８９﹒９２億元，較昨日減少１１％，其中港股通成交１４３﹒３億元，佔總

成交１３﹒１％。



＊吉利三日遭北水沽出４﹒５億＊



融信中國擬以先舊後新方式配售最多１﹒０８億股，佔擴大股本約６﹒２７％，每股作價

１０﹒９５元，比前收市價折讓８％，融信中國股價先跌後升，全日獲２億元北水買入。

中金公司周四獲１﹒４億元北水淨買入，太平獲１﹒３億元淨買入。

吉利再遭６２８８萬元北水沽出，連續三日居北水賣出榜首位，三日累計被北水沽走４﹒５

億元；建行遭４５９５萬元北水沽出；東航股價大漲４％，３７７８萬元北水趁高散貨。

（ｅｙ）

