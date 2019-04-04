樓價回升，可承造高成數按揭單位減少，統計中原地產網上盤源數字，連同私樓，自由及居
二市場物業，樓價６００萬元或以下盤源，全港目前約有２９２２個，較３月份約３１０５個，
減少１８３個，減幅６％。而減幅最明顯的為港島區，最新盤源有１８４個，較上月的２２３個
，減少１７﹒５％。《香港經濟日報》
04/04/2019 08:27
【本港樓市】６００萬內二手盤源減，港島區減幅最明顯
樓價回升，可承造高成數按揭單位減少，統計中原地產網上盤源數字，連同私樓，自由及居
二市場物業，樓價６００萬元或以下盤源，全港目前約有２９２２個，較３月份約３１０５個，
減少１８３個，減幅６％。而減幅最明顯的為港島區，最新盤源有１８４個，較上月的２２３個
，減少１７﹒５％。《香港經濟日報》
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