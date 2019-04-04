【本港樓市】發展局：地區規劃模式重建，或推展至荃灣區

市建局以地區規劃模式研究油麻地、旺角重建，據發展局指出，會根據研究結果日後推展到

其他地區，包括荃灣區。而現時荃灣區內私人重建項目可申請放寬地積比率至最多６倍。

至於現階段，政府容許私人住宅重建項目向城規會申請放寬地積比率兩成，以荃灣為例則最

多可由舊有的５倍放寬至６倍地積比，而公營房屋則最多可放寬３成，至６﹒５倍。

《香港經濟日報》

