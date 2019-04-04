瑪嘉烈醫院一名２３歲男放射師成為本港首宗醫護人員麻疹確診個案，醫管局表示，患者在
上月１６日曾為一名患麻疹４０歲男保安照Ｘ光，暫未能確定是否因而受感染，但不排除可能性
。本港昨日（３日）再新增３宗新個案，當中一人是早前確診的男嬰之父親，另外２人則在機場
工作。
有專家表示，肯定本港已出現第二輪傳播，預計未來一、兩星期，仍會有零星病人或醫護人
員確診麻疹。《香港經濟日報》
04/04/2019 08:29
【麻疹來襲】放射師染麻疹醫護首宗，專家：港已出現第二輪傳播
瑪嘉烈醫院一名２３歲男放射師成為本港首宗醫護人員麻疹確診個案，醫管局表示，患者在
上月１６日曾為一名患麻疹４０歲男保安照Ｘ光，暫未能確定是否因而受感染，但不排除可能性
。本港昨日（３日）再新增３宗新個案，當中一人是早前確診的男嬰之父親，另外２人則在機場
工作。
有專家表示，肯定本港已出現第二輪傳播，預計未來一、兩星期，仍會有零星病人或醫護人
員確診麻疹。《香港經濟日報》
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