【大灣區】工銀亞洲成立大灣區業務部，增對區內客戶資源投入

《經濟通通訊社４日專訊》工銀亞洲宣布，成立大灣區公司業務部，除續與母公司工行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）在大灣區內合作之外，未來亦會加強與集團境內各機構的

業務聯動及資源共用，並增加對大灣區內客戶的資源投入。（ｈｌ）

