《經濟通通訊社４日專訊》工銀亞洲宣布，成立大灣區公司業務部，除續與母公司工行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）在大灣區內合作之外，未來亦會加強與集團境內各機構的
業務聯動及資源共用，並增加對大灣區內客戶的資源投入。（ｈｌ）
04/04/2019 08:48
【大灣區】工銀亞洲成立大灣區業務部，增對區內客戶資源投入
《經濟通通訊社４日專訊》工銀亞洲宣布，成立大灣區公司業務部，除續與母公司工行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）在大灣區內合作之外，未來亦會加強與集團境內各機構的
業務聯動及資源共用，並增加對大灣區內客戶的資源投入。（ｈｌ）
|中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
|國際動態04/04/2019
南韓全球首推 5G商用流動數據
|生財有道03/04/2019
【經濟通ｘ中銀香港】締造更快、更全面的跨平台手機投資體驗
|中國故事03/04/2019
【科創板】上交所再披露6家獲受理的科創板申報企業
|生財有道03/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
|生財有道03/04/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美貿易談判4月有結果
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰