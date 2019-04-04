【新股上市】德視佳國際眼科申本港上市，今季首家歐企遞申請

《經濟通通訊社４日專訊》港交所（００３８８）新三年戰略計劃，擬引入更多海外企業來

港上市。《信報》報道，德視佳國際眼科昨日遞交上市申請，成今季首家遞交上市申請的歐洲企

業。

據初步招股文件披露，德視佳主要提供視力矯正服務，包括屈光性激光手術及晶體置換手術

，並於德國、丹麥及中國營業。（ｈｌ）

