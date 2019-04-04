【企業盈警】威雅利（８５４）全年業績將轉盈為虧

《經濟通通訊社４日專訊》威雅利（００８５４）預期，截至今年３月底止全年業績將轉盈

為虧，主要由於中美貿易緊張局勢的出現及持續升溫，抑制消費者情緒，導致集團２０１９財年

銷售收益下跌；２０１９財年人民幣貶值所產生的匯兌損失所致，２０１８財年則為人民幣升值

而產生匯兌收益。（ｊｏ）

