【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升１％，八大指數齊升３周逾７年首見

《經濟通通訊社４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒５點，按周升

１﹒１８％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８１﹒４３點，按周升

１﹒０２％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒３４點，按周升１﹒０５％。三大整體指數齊升

８周，為１００周以來首見。四大整體指數齊升６周，亦是１００周以來首見。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大樓價指數齊升３周，是逾７年以來首見，即

２０１２年３月後再現，樓價升勢明顯加快，ＣＣＬ近３周升３﹒４８％。他預期，樓市升勢可

望持續到今年年中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位１８８﹒６４點，現時相差約半成。



＊上周港九新界四區樓價齊升＊



今次升市由新界西開始，其後蔓延至港島帶領大市加快向上。近３周港島樓價表現突出，累

升５﹒３５％，九龍升２﹒４７％，新界東升３﹒０７％，新界西升２﹒９７％。

本周內港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８８﹒２點，按周升１﹒７４％。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ

報１７６﹒３６點，按周升０﹒６０％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒１５點，按周升

１﹒４４％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６３﹒６９點，按周升０﹒５２％。

２０１９年首季ＣＣＬ升２﹒８７％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ升３﹒０９％，ＣＣＬ（中小型單

位）升２﹒９４％，ＣＣＬ（大型單位）升２﹒５３％，港島升３﹒１６％，九龍升２﹒１８％

，新界東升５﹒５７％，新界西升２﹒６％。（ｋｙ）

