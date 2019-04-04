《經濟通通訊社８日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）發盈喜，預期截
至今年３月底止三個月歸屬於上市公司股東的淨利潤將介乎８﹒５億元（人民幣．下同）至
１０﹒５億元，比去年同期增長１２５﹒６１％至１７８﹒６９％；每股基本收益料介乎
０﹒１１元至０﹒１３元，去年同期為０﹒０５元。
公司指，純利上升其中是因工程機械業務的營業收入大幅增長，以及持續推進４﹒０產品工
程，產品銷售結構進一步改善。（ｋｉ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
04/04/2019 17:35
【企業盈喜】中聯重科（１１５７）料首季純利升至少１﹒２６倍
《經濟通通訊社８日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）發盈喜，預期截
至今年３月底止三個月歸屬於上市公司股東的淨利潤將介乎８﹒５億元（人民幣．下同）至
１０﹒５億元，比去年同期增長１２５﹒６１％至１７８﹒６９％；每股基本收益料介乎
０﹒１１元至０﹒１３元，去年同期為０﹒０５元。
公司指，純利上升其中是因工程機械業務的營業收入大幅增長，以及持續推進４﹒０產品工
程，產品銷售結構進一步改善。（ｋｉ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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