《小傳日記》三萬關口如曇花，連日漲勢未昇華！

《小傳日記》魚缸首季嘅升勢似乎餘威未盡，加加埋埋進帳咗３２０５點之後，一踏入第二

季，即係今個禮拜一（１日），即大裂口高開３３２點，之後「孖屐」就有風聲指，中央諗住放

寬外資股指期貨投資同再融資限制，Ａ場噚日仲下一城衝破三千二關。香江呢邊都唔弱，連漲七

日加埋升咗１４６３點。而噚日夜期率先攻破三萬關，魚缸今朝都食住個勢上，但最多只係彈起

６４點，全日高見３００５０點，創近１０個月高。

然而，三萬關只係曇花一現，冇幾耐就碌返落嚟，大隻佬中移動（００９４１）同ＡＩＡ（

０１２９９）雙雙唔見咗約１巴仙，神州磚頭又企唔穩，魚缸最多蒸發咗２２０點，全日低見２

９７６５點，但中資金融佬今日有返Ｄ表現，魚缸大部分時間跌幅收窄至只有百幾點，最終全日

埋單唔見咗５０點，報２９９３６點，結束七連升走勢。主板成交１０９０億銀，較噚日少咗１

１巴仙。國貨少咗１２點，報１１６９２點。

Ａ場連日表現省鏡，滬指彈起３０點，報３２４６點。深成指漲７０點，報１０４１０點。

重磅大佬冇咩料到，大象（００００５）跳起兩格，報６６個半。生發發（００３８８）跌

近半巴仙，報２８０蚊。ＱＱ（００７００）蒸發半巴仙，報３７６蚊。ＡＩＡ唔見咗１巴仙，

報８０蚊。中移動跣低超過半巴仙，報７９﹒５銀。建行（００９３９）跳高半巴仙，報

６﹒９６銀。



＊減費惹憧憬鐵鳥齊上升，北汽有氣勢東風卻走低＊



神州減稅嘅政策逐步浮面，噚日神州就話要將民航發展基金徵收標準降低一半，即係幾隻「

中資鐵鳥」都可以畀少啲錢，消息公布之後噚晚三隻中資鐵鳥嘅ＡＤＲ已經偷步炒上，Ａ場嗰邊

更加漲停。鬼咩因為好似中金話預期今次減費，可以為三大鐵鳥嘅純利有８到１０億人仔進帳，

其中，南航（０１０５５）嘅純利增加最多有成１０﹒９億人仔，國航（００７５３）就有１０

﹒１億人仔、而東航（００６７０）就增加８﹒６億人仔。

其實睇埋上年東航同南航純利就大跌半成，國航就只係升１巴仙，所以喺低基數效應下，今

次減費可以話係對佢哋來緊業績嘅一支強心針，有憧憬下加上今日幾間券商都出行力唱好兼升佢

地「他屐」，三大鐵鳥又點會無捧場客呢？三隻鐵鳥今朝最少都升１２巴仙，最多更加升二成！

不過，升得急就要回一回，埋單計數，南航同東航就齊齊升近４巴仙，分別報７﹒７３銀同

６﹒２５銀，而國航就揚逾３巴仙，報１０﹒３２銀。

砵砵車再承接噚日升勢，今日繼續有人買貨，不過升勢就無明顯咁勁，北汽（０１９５８）

噚日勁飆一成，今日再漲近４巴仙，報５﹒９６銀；華晨（０１１１４）亦升逾４巴仙，報

８﹒４５銀，六連漲累積升幅有一成半；吉利（００１７５）都唔弱，再走高逾２巴仙，報

１６﹒７６銀；東風（００４８９）獨憔悴，唔見１巴仙，報８﹒３７銀。



＊內房佬不振碧桂園腳震，招標惹投訴地產佬回吐＊



內房全線下挫，中海外宏洋（０００８１）結束九連升，今回吐近４巴仙，報４﹒４１銀；

碧桂園（０２００７）３月合同銷售金額按年增長約２巴仙，股價走低逾２巴仙，報１２﹒２銀

，更加係今日最差表現藍戰士；潤地（０１１０９）喺蘇州投得兩塊住宅用地，溢價率分別達４

７巴仙同５０巴仙，收市軟逾１巴仙，報３５﹒４銀；四條三恆大（０３３３３）跌逾兩巴仙，

２０天線（２６﹒２９銀）不保，報２５﹒６５銀。

運房局局長陳帆指，正跟進近期有發展商以招標形式出售一手住宅物業嘅情況，唔排除採取

適當措施處理，又要求佢地根據有關規定將成交價等資料，上載比公眾查閱。地產建設商會今日

開會並達成共識，首批發售嘅非豪宅類單位應安排至少兩成作公開發售。本地磚頭佬今日普遍走

低，長實（０１１１３）挫近２巴仙，報７１蚊；新世界（０００１７）終止七連升，跌近１巴

仙，報１３﹒７６銀；嘉里建設（００６８３）軟近２巴仙，報３４﹒３銀；恆地

（０００１２）就微升兩格，報５０﹒０５銀。



＊阿爺推減費老師唔閉翳，天然氣減價燃氣佬怕怕＊



神州總理李克強噚日主持咗國務院常務會議，話要落實投資額三成減免應繳教育費附加嘅政

策，加上評級佬中泰國際都話，近期阿爺明顯支持職業教育，配套嘅政策逐步推出，利好教育佬

成長前景。楓葉教育（０１３１７）走勢最標青，彈起近７巴仙，報４﹒２９銀。新高教

（０２００１）踩行油踢高逾６巴仙，報４﹒０６銀。睿見教育（０６０６８）同樣鏟高近６巴

仙，報４﹒３８銀，創逾半年高。神州科培（０１８９０）撐實升逾５巴仙，報３﹒５７銀，創

歷史高位。民生教育（０１５６９）都有力撐升近３巴仙，報１﹒８７銀。新華教育

（０２７７９）都唔曳升逾３巴仙，報２﹒６９銀。

評級佬野村話，北京發改委再調低工商業天然氣每立方米價格，降幅大約一成，擔心會對天

然氣供應商嘅利潤造成壓力，一眾燃氣佬撻低。新奧能源（０２６８８）插水近５巴仙，報

７３﹒５５銀。中燃（００３８４）縮水近４巴仙，報２５﹒９銀，失守５０天線同百天線，仲

要係表現最差嘅國貨佬！潤燃（０１１９３）跣低逾３巴仙，報３５﹒２５銀。北控

（００３９２）蒸發３巴仙，報４４﹒７元。清明假期愉快，請請！



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