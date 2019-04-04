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即市新聞

04/04/2019 08:55

【退休保障】富達倡強積金自願供款與延期年金分開扣稅，鼓勵儲蓄

　　強積金（ＭＰＦ）是退休生活保障重要支柱之一，在港實施近１９年，惟自願性供款仍未見
普及，以２０１７年為例，特別自願性供款（ＳＶＣ）僅佔全港強積金供款３％，單靠每月
１０％強制性供款，明顯難以發揮退休保障作用。

＊需另開新帳戶可網上申請＊

　　港府本課稅年度起，以「自由行」形式推出強積金可扣稅自願性供款（Ｔａｘ－
Ｄｅｄｕｃｔｉｂｌｅ　ＭＰＦ　Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ　Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ，簡稱
ＴＶＣ），最高可扣稅６萬元。所謂自由行，即強積金計劃現有成員可自由挑選任何一個強積金
計劃開設ＴＶＣ帳戶，直接將供款存入，而毋須經僱主辦理，情況與特別自願性供款（ＳＶＣ）
相若。
　　ＴＶＣ與其他強積金自願性供款最大分別，除可申請扣稅，ＴＶＣ亦設有與強制性供款一樣
的提取限制，即只可在持有６５歲退休後或特別法定理由，方可從ＴＶＣ帳戶提取供款。
　　至於現有作ＳＶＣ的成員，亦必須另外開立ＴＶＣ帳戶，先贖回原有ＳＶＣ基金單位再轉入
ＴＶＣ帳戶。綜合受託人回覆，目前開設ＴＶＣ帳戶只需２至５個工作日，且大部分亦有提供網
上申請渠道。

＊倡與延期年金分開扣稅＊
　　
　　富達國際香港退休金業務總監陸劍平受訪時稱，稅務優惠是重要誘因，相信初期ＴＶＣ及合
資格延期年金（ＱＤＡＰ）的共享扣稅額，亦有一定吸引力，「但當然愈多愈好」。他更建議政
府未來可考慮將ＴＶＣ及ＱＤＡＰ扣稅額分開，鼓勵打工仔儲蓄更多。他續指，上周起團隊接到
很多查詢，主要圍繞如何進行可扣稅強積金供款，及如何取盡６萬元稅務優惠，他認為反映主要
受惠今次扣稅的中產，其實對相關稅務政策興趣濃厚。
　　綜合數個主要受託人回覆，普遍為ＴＶＣ客戶提供基金管理費扣減及紅利單位回贈優惠，而
ＢＣＴ銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時透露，準備為ＴＶＣ提供較標準管理費較低的收費
，將適時公布詳情。《香港經濟日報》

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