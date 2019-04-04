【退休保障】富達倡強積金自願供款與延期年金分開扣稅，鼓勵儲蓄

強積金（ＭＰＦ）是退休生活保障重要支柱之一，在港實施近１９年，惟自願性供款仍未見

普及，以２０１７年為例，特別自願性供款（ＳＶＣ）僅佔全港強積金供款３％，單靠每月

１０％強制性供款，明顯難以發揮退休保障作用。



＊需另開新帳戶可網上申請＊



港府本課稅年度起，以「自由行」形式推出強積金可扣稅自願性供款（Ｔａｘ－

Ｄｅｄｕｃｔｉｂｌｅ ＭＰＦ Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ，簡稱

ＴＶＣ），最高可扣稅６萬元。所謂自由行，即強積金計劃現有成員可自由挑選任何一個強積金

計劃開設ＴＶＣ帳戶，直接將供款存入，而毋須經僱主辦理，情況與特別自願性供款（ＳＶＣ）

相若。

ＴＶＣ與其他強積金自願性供款最大分別，除可申請扣稅，ＴＶＣ亦設有與強制性供款一樣

的提取限制，即只可在持有６５歲退休後或特別法定理由，方可從ＴＶＣ帳戶提取供款。

至於現有作ＳＶＣ的成員，亦必須另外開立ＴＶＣ帳戶，先贖回原有ＳＶＣ基金單位再轉入

ＴＶＣ帳戶。綜合受託人回覆，目前開設ＴＶＣ帳戶只需２至５個工作日，且大部分亦有提供網

上申請渠道。



＊倡與延期年金分開扣稅＊



富達國際香港退休金業務總監陸劍平受訪時稱，稅務優惠是重要誘因，相信初期ＴＶＣ及合

資格延期年金（ＱＤＡＰ）的共享扣稅額，亦有一定吸引力，「但當然愈多愈好」。他更建議政

府未來可考慮將ＴＶＣ及ＱＤＡＰ扣稅額分開，鼓勵打工仔儲蓄更多。他續指，上周起團隊接到

很多查詢，主要圍繞如何進行可扣稅強積金供款，及如何取盡６萬元稅務優惠，他認為反映主要

受惠今次扣稅的中產，其實對相關稅務政策興趣濃厚。

綜合數個主要受託人回覆，普遍為ＴＶＣ客戶提供基金管理費扣減及紅利單位回贈優惠，而

ＢＣＴ銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時透露，準備為ＴＶＣ提供較標準管理費較低的收費

，將適時公布詳情。《香港經濟日報》

