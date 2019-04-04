《股市一周》中美經濟數據回暖，港股本周四日市累升８８４點

《經濟通通訊社４日專訊》本周受到中美經濟數據造好刺激，港股有近九百點進帳，今日更

一度突破三萬點關口，但高位沽壓顯著，關口位得而復失。

本周一（１日）內地開始降稅，加上３月份財新製造業ＰＭＩ回升至枯榮線５０之上，大勝

預期，加上３月份澳門賭收跌幅較市場預期少，港股單日爆升５１０點。周二（２日）則因為市

場對英國「脫歐」問題持觀望態度，市場資金轉向避險，當日升幅僅６２點，並且連升六日。周

三（３日）公布的財新中國服務業ＰＭＩ同樣勝市場預期，加上騰訊（００７００）旗下新遊戲

於新一批版號列表中榜上有名，股價急升逾３％，帶領港股漲３６１點。

由於明日（５日）為清明節假期，港股本周只有４個交易日，港股今日走勢反覆，低開３５

點後一度反彈並重上三萬點關口，最高見３００５０；然而高位沽壓驟增，關口未能穩守，最終

收報２９９３６點，跌５０點。

恆指本周四日累升８８４點或３﹒０５％；國企指數全周升３１２點或２﹒７５％，收

１１６９２。日均主板成交１１７０﹒３７億元，增加１５﹒７９％。



＊騰訊將有新遊戲推出股價上揚，航空股受國策帶起＊



騰訊旗下遊戲《權力遊戲》獲遊戲版號審批，本周股價急升４﹒１６％，收報３７６元。匯

控（００００５）本周股價高走４﹒０７％，收報６６﹒５元。港股急升帶動港交所

（００３８８）全周漲２﹒３４％，收報２８０元。中移動（００９４１）本周走勢平穩，微跌

０﹒６３％，收報７９﹒５元。友邦（０１２９９）獲匯證看好，股價本周升２﹒３７％，收報

８０元。

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低政府性收費和經營服務性收

費的措施其中要將民航發展基金徵收標準降低一半，消息刺激中資航空股全線上漲。東方航空（

００６７０）本周升１２﹒２１％，收報６﹒２５元。南方航空（０１０５５）全周亦升

１０﹒１１％，收報７﹒７３元。中國國航（００７５３）本周漲６﹒８３％，收報１０﹒３２

元。

教育股走勢回暖，其中國家總理李克強表示，對產教融合試點企業，興辦職業教育符合條件

的投資，落實按投資額３０％抵免應繳教育費附加，及地方教育附加的政策。中國科陪

（０１８９０）本周升１２﹒６％，收報３﹒５７元。睿見教育（０６０６８）本周升

１４﹒９６％，收報４﹒３８元。楓葉教育（０１３１７）收報４﹒２９元全星期漲１３﹒４９

元。新高教（０２００１）本周升５﹒７３％，收報４﹒０６元。新華教育（０２７７９）本周

漲４﹒６８％，收報２﹒６９元。民生教育（０１５６９）全周升５﹒７％，收報１﹒８７元。



＊內銀獲花旗看好招行開車，賭收勝預期濠賭急炒高＊



業績期後資金再次追捧內銀，花旗曾發表研究報告，列招行（０３９６８）為行內首選，給

予「買入」投資評級，招行本周升５﹒９％，收報４０﹒４元。建行（００９３９）全周漲

３﹒４２％，收報６﹒９６元。農行（０１２８８）本周升２﹒８％，收報３﹒７２元。工行（

０１３９８）全周升３﹒３％，收報５﹒９４元。中行（０３９８８）本周漲５﹒３４％，收報

３﹒７５元。

據澳門博監局數據顯示，澳門今年首季博彩毛收入７６２億澳門元，按年下跌０﹒５％。單

計３月份，博彩毛收入２５８澳門元，按年下跌０﹒４％，跌幅比市場預期的３％為低。隨後各

大行唱好濠賭股，本周相關股分上揚，銀娛（０００２７）周升１４﹒６９％，報６１﹒３元，

為升幅最大恆指成分股。永利澳門（０１１２８）全周亦升１４﹒８７％報２１﹒２５元。澳博

控股（００８８０）周升７﹒２５％收９﹒６１元。美高梅中國（０２２８２）漲６﹒５８％，

收報１７﹒５元。新濠國際（００２００）漲７﹒９４％，收報１９﹒８６元。金沙

（０１９２８）收４２﹒６元漲７﹒９８％亦跑贏大市。

近期息口見頂，一手樓銷售有反彈跡象，然而地產股個別發展，恆基地產（０００１２）全

周升０﹒３０％，收報５０﹒０５元。新地（０００１６）屢創新高，全周漲５﹒０５％，收報

１４１﹒５元，新世界（０００１７）周升５﹒６８％，收報１３﹒７６元。長實

（０１１１３）漲１﹒７２％，收報７１元。

三桶油本周個別發展，中海油（００８８３）周跌２﹒０４％報１４﹒４元，為全星期表現

最差恆指成分股；中石油（００８５７）收５﹒２１元，全星期漲２﹒３６％。中石化

（００３８６）報６﹒３２元周升２﹒１０％。（ｕｌ）

