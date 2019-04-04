內銀造好，港股全日跌幅收窄至５０點報２９９３６，創近十個月高

《經濟通通訊社４日專訊》隨著中美貿易談判進展尚算順利，加上中國本周出台的ＰＭＩ數

據意外造好，昨日更有消息指，中央擬放寬上市公司再融資限制及允許外資參與股指期貨，刺激

中港股市連日造好，港股連升七日累漲１４６３點或逾半成後，今早一度最多升６４點兼突破三

萬關，高見３００５０點，創近１０個月高。

然而，港股連升多日後出現獲利回吐盤，友邦（０１２９９）及中移動（００９４１）雙雙

跌約１％，港股最多倒跌２２０點，全日低見２９７６５點。不過，中資金融股午後見有買盤湧

入，港股跌幅持續收窄，最終全日跌５０點或０﹒１７％，報２９９３６點。主板成交

１０８９﹒９２億元，較昨日減少１１％。

國企指數報１１６９２，跌０﹒１１％或１２點。

滬綜指收升０﹒９４％或３０點，報３２４６﹒５７點，刷新去年３月以來新高，累計本周

四個交易日滬綜指升５﹒０４％。深成指今日上揚０﹒７３％或７５點，報１０４１５。四日累

漲５％。兩市成交１００５０億人民幣，按日增加７﹒７％。



＊內銀股受捧招行連續五日破頂，新華保險逾一年高＊



重磅股個別發展，匯控（００００５）全日窄幅升０﹒１５％，報６６﹒５元。港交所

（００３８８）軟０﹒２９％，報２８０元。騰訊（００７００）跌０﹒５３％，報

３７６元。中移動挫０﹒６９％，報７９﹒５元。友邦（０１２９９）跌１﹒０５％，報

８０元。

中資金融股有買盤追捧，招行（０３９６８）全日升１﹒６４％，報４０﹒４元，盤中高見

４０﹒８元，連續五日破頂。交行（０３３２８）領漲一眾內銀，走高２﹒０２％，報

６﹒５７元。建行（００９３９）揚０﹒５８％，報６﹒９６元。工行（０１３９８）無升跌，

報５﹒９４元。中行（０３９８８）亦無升跌，報３﹒７５元。農行（０１２８８）升

０﹒２７％，報３﹒７２元。

內險股亦普遍造好，平保（０２３１８）窄幅升０﹒３３％，報９１﹒３元。國壽

（０２６２８）漲０﹒４６％，報２１﹒９元。太平（００９６６）急漲１﹒８２％，報

２５﹒２元。新華保險（０１３３６）走高１﹒９１％，報４２﹒７５元，盤中高見４３﹒８元

，創逾一年高。太保（０２６０１）軟０﹒１６％，報３２﹒３元。



＊東航早段一度飆兩成，燃氣股捱沽中燃最差國指股＊



中央早前提出要降費減稅，而其中一項是要將民航發展基金徵收標準降低一半，中金更預料

會增厚內地五大航年利潤逾３０億人民幣，中資航空股全線急漲，東航（００６７０）一度最多

飆兩成，全日僅收升３﹒９９％，報６﹒２５元。南航（０１０５５）則最多漲一成半，最終升

３﹒７６％，報７﹒７３元。國航（００７５３）最多漲１２﹒１％，高見１１﹒２元創逾一年

高，全日走高３﹒３％，報１０﹒３２元，為升幅最大國指股。國泰（００２９３）則升

０﹒５８％，報１３﹒７６元。

大和對中資電訊股持正面看法，並重申中聯通（００７６２）及中鐵塔（００７８８）兩者

可作配對交易，前者全日逆市漲３﹒２１％，報１０﹒３元，為升幅最大藍籌；後者則挫

１﹒５５％，報１﹒９１元。中電信（００７２８）跌０﹒９２％，報４﹒２９元。中移動

（００９４１）走低０﹒６９％，報７９﹒５元。

汽車股幾乎全線逆市上揚，吉利（００１７５）升２﹒４４％，報１６﹒７６元。北汽

（０１９５８）漲３﹒８３％，報５﹒９６元。廣汽（０２２３８）走高１﹒６５％，報

９﹒２２元。長汽（０２３３３）揚２﹒５４％，報６﹒４６元。比亞迪（０１２１１）窄幅升

０﹒５％，報５０﹒７元。

燃氣股全日受壓，中燃（００３８４）下滑３﹒９％，報２５﹒９元，為表現最差國指成份

股。潤燃（０１１９３）走低３﹒４２％，報３５﹒２５元。新奧能源（０２６８８）急挫

４﹒７３％，報７３﹒５５元。北控（００３９２）跌３﹒０４％，報４４﹒７元。（ｔｔ）

