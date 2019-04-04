【香港政情】立法會「毋忘六四」議案被否決

《經濟通通訊社４日專訊》立法會昨日辯論「毋忘六四，平反八九民運」之議員無約束力議

案，議案於地區直選及功能組別投票均被否決。會上，多名泛民議員發言支持由民主黨胡志偉提

出的議案，部分人穿上印有「人民不會忘記」的黑底白字Ｔ－恤發言。

民主黨胡志偉發言時表示，六四事件３０年，「有人變臉，有人面對」；他認為，強調堅持

平反、薪火相傳，才是應對專制政權的最強武器；又指悼念六四是「行禮如儀」，但抗爭路上需

要更多朋友，而非敵人。人民力量陳志全則表示，能於香港悼念六四，並非必然，又指政府修訂

《逃犯條例》、取消議員資格等事件，顯示中共並無尊重香港人高度自治的權利。

資訊科技界議員莫乃光則引用《八九中國民運報章廣告》專輯內容，引述當年一班基督徒、

會計師等的聲明，希望各界繼續堅持平反六四。莫乃光又指，現任財政司司長陳茂波曾就六四事

件發表言論，未知他會否繼續悼念，但他希望陳茂波會繼續悼念。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則表示，無論對有關事件有何看法，誰是誰非，

他與不少人都會認同，六四事件是一件非常不幸的事件，亦是一件值得大家反思，並從中汲取經

驗同教訓的事件。謝偉銓又指，六四事件的是非對錯，不同人有不同看法，相信歷史自有公論。

自由黨鍾國斌則表示，今日中國在經濟發展、自由度、科技等亦比３０年前好，有穩定的社

會情況，相信國家會繼續改革開放；又指六四事件當然是悲劇，相信大部分人與我一樣，會覺得

隨時間，歷史自有公論。鍾國斌指，自由黨會一如既往投棄權票。（ｙｎ）（ｚｚ）

