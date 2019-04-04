《經濟通通訊社４日專訊》２０１６年年初二的旺角騷亂，被裁定兩項暴動罪及一項襲警罪
成的容偉業，以及承認兩項暴動罪及一項縱火罪的袁智駒，今日在高等法院求情完畢，法官將案
件押後至５月９日，以聽取兩名被告的感化令及社會服務令報告，以及袁智駒的精神及心理報告
，
法官強調，不代表法庭認為判以感化令及社會服務令是合適判刑，又指由於罪行嚴重，因此
容偉業的保釋申請不獲批。兩名被告需要繼續還柙。（ｃｗ）（ｚｚ）
04/04/2019 15:46
【旺角騷亂】容偉業及袁智駒求情完畢，法官押後至５月９日判刑
《經濟通通訊社４日專訊》２０１６年年初二的旺角騷亂，被裁定兩項暴動罪及一項襲警罪
成的容偉業，以及承認兩項暴動罪及一項縱火罪的袁智駒，今日在高等法院求情完畢，法官將案
件押後至５月９日，以聽取兩名被告的感化令及社會服務令報告，以及袁智駒的精神及心理報告
，
法官強調，不代表法庭認為判以感化令及社會服務令是合適判刑，又指由於罪行嚴重，因此
容偉業的保釋申請不獲批。兩名被告需要繼續還柙。（ｃｗ）（ｚｚ）
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