  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2019 15:46

【旺角騷亂】容偉業及袁智駒求情完畢，法官押後至５月９日判刑

　　《經濟通通訊社４日專訊》２０１６年年初二的旺角騷亂，被裁定兩項暴動罪及一項襲警罪
成的容偉業，以及承認兩項暴動罪及一項縱火罪的袁智駒，今日在高等法院求情完畢，法官將案
件押後至５月９日，以聽取兩名被告的感化令及社會服務令報告，以及袁智駒的精神及心理報告

　　法官強調，不代表法庭認為判以感化令及社會服務令是合適判刑，又指由於罪行嚴重，因此
容偉業的保釋申請不獲批。兩名被告需要繼續還柙。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
生財有道04/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：恒指30300阻力大
FOCUS04/04/2019
【FOCUS】第九輪貿談「不限時」衝刺 彭斯再煽風點火
中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
國際動態04/04/2019
南韓全球首推 5G商用流動數據
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金