【旺角騷亂】容偉業及袁智駒求情完畢，法官押後至５月９日判刑

《經濟通通訊社４日專訊》２０１６年年初二的旺角騷亂，被裁定兩項暴動罪及一項襲警罪

成的容偉業，以及承認兩項暴動罪及一項縱火罪的袁智駒，今日在高等法院求情完畢，法官將案

件押後至５月９日，以聽取兩名被告的感化令及社會服務令報告，以及袁智駒的精神及心理報告

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法官強調，不代表法庭認為判以感化令及社會服務令是合適判刑，又指由於罪行嚴重，因此

容偉業的保釋申請不獲批。兩名被告需要繼續還柙。（ｃｗ）（ｚｚ）

