《神州經脈》國務院減負三千億，Ａ股升逾一年新高，成交再破萬億

《神州經脈》國務院落實總值３０００億（人民幣．下同）的降費舉措，滬深股市高開，午

後升幅擴大，滬綜指收升０﹒９４％，連升５個交易日，報３２４６﹒５７點，刷新去年３月以

來新高，累計本周四個交易日滬綜指升５﹒０４％。深成指今日上揚０﹒７３％，四日累漲５％

。

兩市全日成交１００５０億元，按日增加７﹒７％，是今年內第十一次成交突破萬億大關。

市場關注中國流動性缺口問題，惟人行連續第十二個交易日暫停逆回購操作，整個星期維持零投

放零回籠。

明日（５日）為清明節，中港兩地休市，滬港通、深港通關閉，下周一（８日）恢復交易。



＊國務院確定全年減負３０００億元＊



國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低政府性收費和經營服務性收

費的措施，進一步為企業和群眾減負，全年減負３０００億元以上。

具體措施包括，從７月１日起，減免不動產登記費，擴大減繳專利申請費、年費等的範圍，

降低因私普通護照等出入境證照、部分商標註冊及電力、車聯網等佔用無線電頻率收費標準，其

中車庫、車位等不動產所有權登記收費標準由每件５５０元降為８０元，商標續展註冊費收費標

準由１０００元降為５００元。

同時，要將國家重大水利工程建設基金和民航發展基金徵收標準降低一半；至２０２４年底

對中央所屬企事業單位減半徵收文化事業建設費，並授權各省在５０％幅度內對地方企事業單位

和個人減徵此項收費。

對產教融合試點企業興辦職業教育符合條件的投資，落實按投資額３０％抵免當年應繳教育

費附加和地方教育附加的政策。



＊國務院明確社保降費方案＊



國務院辦公廳發布《降低社會保險費率綜合方案》，明確自５月１日起，城鎮職工基本養老

保險單位繳費比例高於１６％的省份可降至１６％。同時，延長階段性降低失業保險和工傷保險

費率至明年４月３０日。

《方案》提出，２０２０年底前要實現企業職工基本養老保險基金省級統收統支。提高養老

保險基金中央調劑比例，２０１９年提高至３﹒５％，進一步均衡各省之間養老保險基金負擔。

《方案》又強調，要穩步推進社保費徵收體制改革。不得自行對企業歷史欠費進行集中清繳

，不得採取任何增加小微企業實際繳費負擔的做法。



＊商務部將深入推進汽車平行進口＊



商務部新聞發言人高峰４日在例行新聞發布會上表示，將通過優化市場環境、拓展供給渠道

、推動消費結構升級、促進汽車後市場的發展等措施推動汽車消費的增長；增值稅下調也將有利

於整體汽車消費。商務部將深入推進汽車平行進口，全面取消二手車限遷政策，推動汽車賽事、

汽車旅遊、汽車改裝等汽車後市場的發展。

關於外商投資負面清單，高峰表示，國家發展改革委和商務部正在做好相關工作，推動外資

在更多領域獨資經營，抓緊清理在外商投資准入負面清單之外的限制措施，確保實現負面清單之

外的內外資一致。

第二屆進博會招展方面，高峰表示，截至４月２日，已有１８００多家企業報名參加，其中

有９００多家企業簽約，來自７７個國家和地區。



＊中證監：保障科創板順利推出＊



上交所官網顯示，科創板上市受理企業江蘇北人目前已進入第二階段問詢階段。此前已有３

間企業獲上交所問詢，分別為煙台睿創微納、武漢科前生物和江蘇天奈科技。

上交所目前已受理４４家科創板企業，合計擬募資４４７﹒９５億元人民幣。

中證監日前召開的２０１９年機構監管工作培訓會議指出，當前實體經濟轉型升級，也為證

券基金行業發展提供了重要機遇。推進設立科創板並試點註冊制改革，對中介機構落實責任、提

高專業服務能力提出了更高的要求。



＊韓正見伍德倫＊



國務院副總理韓正４日在中南海會見美國埃克森美孚公司董事長兼首席執行官伍德倫。

韓正表示，對外開放是中國的基本國策。中國已經全面實施准入前國民待遇加負面清單管理

制度，積極吸引外商投資。歡迎埃克森美孚公司在華擴大投資合作，建設大型獨資石化項目。

伍德倫表示，埃克森美孚公司將繼續加強同中方的合作，加快推動在華項目建設。（ｃａ）

