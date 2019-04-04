《鍾之日記》鐵鳥減負高飛，恒指曾上三萬

《鍾之日記》４月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



明日（５日）為清明節，中港股市齊休市，滬港通、深港通關閉，下周一（８日）才復市。

小長假前夕，中港股市分頭走，祖國股市保持強勢，連升５日，升上逾一年高位，香江魚缸雖曾

升上三萬，高見３００５０點，創近１０個月高，但最終七連升止步，收市倒跌５０點或

０﹒１７％，報２９９３６點。主板成交１０８９﹒９２億元，較昨日減少１１％。

貿易戰消息方面，美國白宮首席經濟顧問庫德洛在公開活動中表示，中國在談判中首次承認

存在竊取知識產權、強制技術轉讓和網絡黑客等問題，另有消息稱，中美貿易協議內，將訂明中

國最遲於２０２５年前實踐承諾，包括購買更多美國商品，與及美國企業可以全資擁有中國企業

等條款。最新消息指，美國總統特朗普將於美國時間周四下午４時３０分在白宮橢圓形辦公室與

中國國務院副總理劉鶴會晤。



＊滬綜指五連升，去年３月以來新高＊



國務院落實總值３０００億（人民幣．下同）的降費舉措，滬深股市高開，午後升幅擴大，

滬綜指收升０﹒９４％，報３２４６﹒５７點，刷新去年３月以來新高，累計本周四個交易日滬

綜指升５﹒０４％。深成指今日上揚０﹒７３％，四日累漲５％。

兩市全日成交１００５０億元，按日增加７﹒７％，是今年內第十一次成交突破萬億大關。

市場關注中國流動性缺口問題，惟人行連續第十二個交易日暫停逆回購操作，整個星期維持零投

放零回籠。



＊中資航空股減負高飛，惟後勁不繼＊



國務院常務會議確定今年降低政府性收費和經營服務性收費的措施，其中一項是要將民航發

展基金徵收標準降低一半。

國泰君安香港指出，行業近年有不少討論減少或取消基金的徵收，主要是由於民航的盈利能

力很低，其中，中國三大航空公司的淨利潤率在２０１８年僅為２％至６％。而２０１８年貢獻

基金的金額卻需約２２億至３０億元人民幣，佔國航（００７５３）、東航（００６７０）及南

航（０１０５５）約１６﹒７％、２４％及３３﹒３％的經營利潤。因此，此舉將大幅提升航空

公司的盈利和淨利潤率。

美銀美林亦大幅上調三大航空股今年的盈利預測３０％至６０％，認為現時內地航空業的

１﹒２倍市帳率估值，還未反映盈利復甦強勢，調升三大航企Ｈ股目標價平均約２９％，Ａ股平

均升２３％，全部給予「買入」評級。

受惠於降費新政，中資航空股今早全線高企，東航的開市價更狂飆近兩成，但其後資金迅速

獲利離場，使其升幅大為收窄。東航收漲４％，南航升３﹒８％，國航亦揚３﹒３％。同業國泰

航空（００２９３）亦有被帶動，最多曾升約３％，收市升幅回順至０﹒６％。



＊政府上調多地進口天然氣優惠規模，燃氣股洩氣＊



中國財政部聯合海關總署、稅務總局通知，對部分項目進口天然氣的年度進口規模予以調整

。如將浙江液化天然氣項目可享受政策的進口規模調整為每年７００萬噸，將唐山、天津、廣西

、天津、上海可享受政策的進口規模調整為每年６００萬噸。上調進口天然氣規模勢對中國天然

氣價格造成衝擊，燃氣股普遍跌，新奧能源（０２６８８）跌４﹒７％，中國燃氣

（００３８４）跌３﹒９％，華潤燃氣（０１１９３）跌３﹒４％。

另外，北京發改委此前公布下調工商業天然氣價格，降價幅度約１０至１１％，由５月１日

生效。野村認為，現時未見相同政策在其他城市落實，加上天然氣供應商提供的優惠不一，所以

探討會為供應商帶來怎樣的影響為時尚早。



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