【減稅降費】降行郵稅後日化產業受壓，廣州浪奇、拉芳家化跌２％

《經濟通通訊社４日專訊》國務院總理李克強昨日（３日）主持召開常務會議，確定今年降

低政府性收費和經營服務性收費的措施，全年減負３０００億元（人民幣．下同）以上。其中一

個降費重頭戲，是決定下調對進境物品徵收的行郵稅稅率，化妝品也在調整之列。

消息對中國日化產業有影響，廣州浪奇（深：０００５２３）跌２﹒１％，青島金王

（深：００２０９４）跌２﹒４％，拉芳家化（滬：６０３６３０）跌２﹒１％，珀萊雅

（滬：６０３６０５）跌０﹒８％。（ｅｙ）

