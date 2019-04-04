《經濟通通訊社４日專訊》國務院總理李克強昨日（３日）主持召開常務會議，確定今年降
低政府性收費和經營服務性收費的措施，全年減負３０００億元（人民幣．下同）以上。其中一
個降費重頭戲，是決定下調對進境物品徵收的行郵稅稅率，化妝品也在調整之列。
消息對中國日化產業有影響，廣州浪奇（深：０００５２３）跌２﹒１％，青島金王
（深：００２０９４）跌２﹒４％，拉芳家化（滬：６０３６３０）跌２﹒１％，珀萊雅
（滬：６０３６０５）跌０﹒８％。（ｅｙ）
04/04/2019 11:12
【減稅降費】降行郵稅後日化產業受壓，廣州浪奇、拉芳家化跌２％
《經濟通通訊社４日專訊》國務院總理李克強昨日（３日）主持召開常務會議，確定今年降
低政府性收費和經營服務性收費的措施，全年減負３０００億元（人民幣．下同）以上。其中一
個降費重頭戲，是決定下調對進境物品徵收的行郵稅稅率，化妝品也在調整之列。
消息對中國日化產業有影響，廣州浪奇（深：０００５２３）跌２﹒１％，青島金王
（深：００２０９４）跌２﹒４％，拉芳家化（滬：６０３６３０）跌２﹒１％，珀萊雅
（滬：６０３６０５）跌０﹒８％。（ｅｙ）
|FOCUS04/04/2019
【FOCUS】第九輪貿談「不限時」衝刺 彭斯再煽風點火
|中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
|國際動態04/04/2019
南韓全球首推 5G商用流動數據
|生財有道03/04/2019
【經濟通ｘ中銀香港】締造更快、更全面的跨平台手機投資體驗
|中國故事03/04/2019
【科創板】上交所再披露6家獲受理的科創板申報企業
|生財有道03/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰