【科創板】科創板受理企業再添７家，總計４４家共擬募資４５０億

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所科創板申報企業受理名單昨日再添７

家公司，分別是上海美迪西生物醫藥、南京微創醫學、北京恆安嘉新、上海樂鑫信息科技、北京

龍軟科技、成都苑東生物制藥和廣東紫晶信息存儲。

上交所目前已受理４４家科創板企業，合計擬募資４４７﹒９５億元（人民幣．下同）。



＊科創板受理名單首現研究試驗類企業＊



在昨日公布的受理企業名單中，美迪西為第一家「研究和試驗發展」行業的申報企業，此次

擬融資３﹒４７億元。公司主營業務是幫助別的企業進行藥物研發和試驗，接受外來「研發任務

」，相關研發業務支出已計入營業成本，因此公司本身的研發投入比相對較低。

美迪西去年營業收入３﹒２億元，同比增逾３０％，淨利潤５８９８萬元，增長近４７％；

２０１６年至２０１８年的研發投入佔營業收入比例分別為４％、４﹒４７％和５﹒１％。



＊科創板首現四川企業＊



苑東生物是科創板受理企業中，首家註冊地在四川的企業。公司曾於２０１６年５月在新三

板公開轉讓，２０１７年４月終止在新三板掛牌，如今改道科創板，擬募資１１﹒１３億元。

苑東生物以化學原料藥和化學制劑的研發、生產與銷售為主營業務，具備注射液、凍乾粉針

劑、片劑等多種劑型和化學原料藥的生產能力，公司產品涵蓋抗腫瘤、心血管、兒童用藥等重點

領域。２０１６年至２０１８年度，苑東生物的營業收入為３﹒３９億元、４﹒７６億元、

７﹒６９億元；淨利潤分別為５７３１萬元、６４３６萬元、１﹒３５億元。



＊多家公司「大咖」股東助陣＊



北京恆安嘉新第二大股東是Ａ股公司啟明星辰（深：００２４３９）。社保基金通過天津誠

柏股權投資合夥企業間接持股，中國移動和國投公司等通過中移創新產業基金（深圳）合夥企業

間接參股；Ａ股公司中興通訊通過嘉興市興和股權投資合夥企業少量參股。

恆安嘉新主營業務是向電信運營商、安全主管部門等政企客戶提供基於互聯網和通信網的網

絡信息安全綜合解決方案及服務，主要客戶為中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商。此次

擬募資８億元。

公司２０１６－２０１８年營業收入分別為４﹒３０億元、５﹒０６億元、６﹒２５億元，

淨利潤分別為３９１６﹒０５萬元、４１８５﹒６４萬元、９６６４﹒３５萬元。

另一家公司樂鑫科技背後則閃現復星國際、美的集團、京東方Ａ等直接或間接持股股東。

樂鑫科技主營為無線系統級（ＳＯＣ）芯片的研發、設計與銷售。公司擬募集資金

１０﹒１１億元，用於標準協議無線互聯芯片技術升級項目、ＡＩ處理芯片研發及產業化項目、

研發中心建設項目、發展與科技儲備資金等。

