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04/04/2019 08:44

【國務會議】國務院確定降費措施，全年減負３０００億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低
政府性收費和經營服務性收費的措施，進一步為企業和群眾減負，全年減負３０００億元（人民
幣．下同）以上。
　　具體措施包括，從７月１日起，減免不動產登記費，擴大減繳專利申請費、年費等的範圍，
降低因私普通護照等出入境證照、部分商標註冊及電力、車聯網等佔用無線電頻率收費標準，其
中車庫、車位等不動產所有權登記收費標準由每件５５０元降為８０元，商標續展註冊費收費標
準由１０００元降為５００元。
　　同時，要將國家重大水利工程建設基金和民航發展基金徵收標準降低一半；至２０２４年底
對中央所屬企事業單位減半徵收文化事業建設費，並授權各省在５０％幅度內對地方企事業單位
和個人減徵此項收費。
　　對產教融合試點企業興辦職業教育符合條件的投資，落實按投資額３０％抵免當年應繳教育
費附加和地方教育附加的政策。

＊下調行郵稅稅率，促進擴大進口和消費＊

　　降低移動網絡流量和中小企業寬帶資費全年約１８００億元、降低一般工商業平均電價、下
浮鐵路貨物執行運價、減並港口收費、取消公民身份信息認證收費等措施。
　　會議還決定下調行郵稅稅率，促進擴大進口和消費。從４月９日起，調降對個人攜帶進境的
行李和郵遞物品徵收的行郵稅稅率，其中對食品、藥品等商品，稅率由１５％降至１３％；紡織
品、電器等由２５％降為２０％。
　　另外，為配合《外商投資法》實施、適應優化營商環境需要，會議還通過一批法律修正案草
案；聽取藥品集中採購、短缺藥供應及醫療救助工作匯報，要求更多讓群眾在用藥就醫上受益。
（ｌｃ）

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