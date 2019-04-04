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即市新聞

04/04/2019 10:27

【減稅降費】國泰君安：民航發展基金減半，將大幅提升三大航盈利

　　《經濟通通訊社４日專訊》國務院常務會議確定今年降費措施，從２０１９年７月１日起將
對民航發展基金徵收標準減少５０％。
　　國泰君安香港發表報告指出，此減費是為減輕企業和個人的負擔的措施之一。實際上，行業
近年有不少討論減少或取消基金的徵收，主要是由於民航的盈利能力很低，其中中國三大航空公
司的淨利潤率在２０１８年僅為２％至６％。另一方面，對於航空公司徵收金額是基多個因素，
包括航線類別，飛機的最大總起飛重量，飛行里程和適用的徵收標准準。
　　對於中國三大航空公司而言，２０１８年貢獻基金的金額約為２２億－３０億元，佔國航（
００７５３）（滬：６０１１１１）、東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）及南方航
空（０１０５５）（滬：６０００２９）的經營利潤約１６﹒７％、２４％及３３﹒３％。因此
，減少一半的徵收將會大幅提升盈利，以及淨利潤率。
　　報告指，徵收標準降低為航空業提供了另一個對基本面強勁的支持。對於行業的前景非常樂
觀。行業評級為「跑贏大市」，首選國航Ｈ股，目標價１１﹒０９港元。（ｃｔ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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