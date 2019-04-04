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04/04/2019 10:27

【減稅降費】天風證券：費率減半，三大航空成本料各降逾１０億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》國務院常務會議確定今年降費措施，從２０１９年７月１日起將
對民航發展基金徵收標準減少５０％。
　　據天風證券數據測算，２０１８年國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、南航
（０１０５５）（滬：６０００２９）、東航（００６７０）（滬：６００１１５）民航發展基
金成本分別為２３億元（人民幣．下同）、２９﹒４億元、２２﹒３５億元。如費率減半，各公
司２０１８年成本降幅分別為１１﹒５億元、１４﹒７億元、１１﹒２億元，對航空公司構成重
大利好。（ｃｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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