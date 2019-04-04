【減稅降費】天風證券：費率減半，三大航空成本料各降逾１０億元

《經濟通通訊社４日專訊》國務院常務會議確定今年降費措施，從２０１９年７月１日起將

對民航發展基金徵收標準減少５０％。

據天風證券數據測算，２０１８年國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、南航

（０１０５５）（滬：６０００２９）、東航（００６７０）（滬：６００１１５）民航發展基

金成本分別為２３億元（人民幣．下同）、２９﹒４億元、２２﹒３５億元。如費率減半，各公

司２０１８年成本降幅分別為１１﹒５億元、１４﹒７億元、１１﹒２億元，對航空公司構成重

大利好。（ｃｔ）

