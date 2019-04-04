《經濟通通訊社４日專訊》全球航運業龍頭馬士基集團３日舉辦南沙服務推介會，馬士基集
團將依托南沙保稅港區推出進出口集拼和國際拼箱業務，打造國際集拼物流中心。
根據合作備忘錄，集團將在南沙自貿區投資建設馬士基華南國際物流分撥及配送中心項目，
發展進出口物流、國際中轉集拼、跨境進出口電商業務、區域分撥業務及與物流相關配套服務，
打造全方位全渠道的數字化、區域化物流集散分撥中心。（ｃａ）
04/04/2019 09:26
【大灣區】馬士基集團擬在南沙自貿區打造國際集拼物流中心
《經濟通通訊社４日專訊》全球航運業龍頭馬士基集團３日舉辦南沙服務推介會，馬士基集
團將依托南沙保稅港區推出進出口集拼和國際拼箱業務，打造國際集拼物流中心。
根據合作備忘錄，集團將在南沙自貿區投資建設馬士基華南國際物流分撥及配送中心項目，
發展進出口物流、國際中轉集拼、跨境進出口電商業務、區域分撥業務及與物流相關配套服務，
打造全方位全渠道的數字化、區域化物流集散分撥中心。（ｃａ）
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