《Ａ股行情》假期前滬綜指升０﹒９％逾一年新高，成交再破萬億元

《經濟通通訊社４日專訊》國務院落實總值３０００億（人民幣．下同）的降費舉措，滬深

股市高開，午後升幅擴大，滬綜指收升０﹒９４％，報３２４６﹒５７點，刷新去年３月以來新

高，累計本周四個交易日滬綜指升５﹒０４％。深成指今日上揚０﹒７３％，四日累漲５％。

兩市全日成交１００５０億元，按日增加７﹒７％，是今年內第十一次成交突破萬億大關。

市場關注中國流動性缺口問題，惟人行連續第十二個交易日暫停逆回購操作，整個星期維持零投

放零回籠。

明日（５日）為清明節，中港兩地休市，滬港通、深港通關閉，下周一（８日）恢復交易。



＊減負起飛，東航漲停南航跟隨飆＊



國務院提出全年減費３０００億的措施，重頭戲之一是下調行郵稅稅率，但料對電商幫助不

大，因為自２０１６年起，跨境電商零售進口商品不再交行郵稅，而是改為徵收關稅和進口環節

增值稅、消費稅，因此新政未能利好跨境電商，反而令個人代購的競爭力大增。

跨境電商概念偏軟，中國外運（滬：６０１５９８）跌２﹒６％，蘇寧易購

（深：００２０２４）跌０﹒３％，永輝超市（滬：６０１９３３）軟０﹒１％。

另外一項降費措施是將民航發展基金徵收標準降低一半，中金料內地五大航空公司的年利潤

將因此增加逾３０億元，東航（滬：６００１１５）漲停，南航（滬：６０００２９）升

９﹒３％，國航（滬：６０１１１１）升５﹒９％。



＊白酒衝高，五糧液破百元歷史關口＊



滬深股市午後再呈強勢，白酒股借勢炒高，五糧液（深：０００８５８）發力升穿１００元

大關，高見１０１﹒５３元，創上市新高，全日漲５﹒１％，報１００﹒２３元。同業茅台（滬

：６００５１９）升２﹒４％，今世緣（滬：６０３３６９）升６﹒４％，老白干酒

（滬：６００５５９）升６﹒３％，古井貢酒（深：０００５９６）漲５﹒７％。

券商今日趁大市走高回調，中信建投（滬：６０１０６６）挫３﹒６％，海通證券

（滬：６００８３７）跌１％，中信證券（滬：６０００３０）跌０﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０６２﹒２３ ＋１﹒００



上證綜合指數 ３２４６﹒５７ ＋０﹒９４ ４７５１﹒５６

深證綜合指數 １７８０﹒０２ ＋０﹒４５ ５２９７﹒８１



上證Ｂ股指數 ３１８﹒４１ ＋０﹒０１ ５﹒０５

深證Ｂ股指數 １０７６﹒３７ ＋１﹒０４ ２﹒２７



上證１８０指數 ８９５７﹒２７ ＋１﹒０４

上證３８０指數 ５３６０﹒５１ ＋０﹒９３



深證成份指數 １０４１５﹒８０ ＋０﹒７３

中小創新指數 ２１４１﹒１６ ＋０﹒２４

深圳創業板指數 １７７７﹒２６ ＋０﹒５１

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