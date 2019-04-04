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即市新聞

04/04/2019 15:05

《Ａ股行情》假期前滬綜指升０﹒９％逾一年新高，成交再破萬億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》國務院落實總值３０００億（人民幣．下同）的降費舉措，滬深
股市高開，午後升幅擴大，滬綜指收升０﹒９４％，報３２４６﹒５７點，刷新去年３月以來新
高，累計本周四個交易日滬綜指升５﹒０４％。深成指今日上揚０﹒７３％，四日累漲５％。
　　兩市全日成交１００５０億元，按日增加７﹒７％，是今年內第十一次成交突破萬億大關。
市場關注中國流動性缺口問題，惟人行連續第十二個交易日暫停逆回購操作，整個星期維持零投
放零回籠。
　　明日（５日）為清明節，中港兩地休市，滬港通、深港通關閉，下周一（８日）恢復交易。

＊減負起飛，東航漲停南航跟隨飆＊

　　國務院提出全年減費３０００億的措施，重頭戲之一是下調行郵稅稅率，但料對電商幫助不
大，因為自２０１６年起，跨境電商零售進口商品不再交行郵稅，而是改為徵收關稅和進口環節
增值稅、消費稅，因此新政未能利好跨境電商，反而令個人代購的競爭力大增。
　　跨境電商概念偏軟，中國外運（滬：６０１５９８）跌２﹒６％，蘇寧易購
（深：００２０２４）跌０﹒３％，永輝超市（滬：６０１９３３）軟０﹒１％。
　　另外一項降費措施是將民航發展基金徵收標準降低一半，中金料內地五大航空公司的年利潤
將因此增加逾３０億元，東航（滬：６００１１５）漲停，南航（滬：６０００２９）升
９﹒３％，國航（滬：６０１１１１）升５﹒９％。

＊白酒衝高，五糧液破百元歷史關口＊

　　滬深股市午後再呈強勢，白酒股借勢炒高，五糧液（深：０００８５８）發力升穿１００元
大關，高見１０１﹒５３元，創上市新高，全日漲５﹒１％，報１００﹒２３元。同業茅台（滬
：６００５１９）升２﹒４％，今世緣（滬：６０３３６９）升６﹒４％，老白干酒
（滬：６００５５９）升６﹒３％，古井貢酒（深：０００５９６）漲５﹒７％。
　　券商今日趁大市走高回調，中信建投（滬：６０１０６６）挫３﹒６％，海通證券
（滬：６００８３７）跌１％，中信證券（滬：６０００３０）跌０﹒６％。（ｅｙ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　４０６２﹒２３　　　＋１﹒００　

　　　上證綜合指數　　　　３２４６﹒５７　　　＋０﹒９４　　　　４７５１﹒５６
　　　深證綜合指數　　　　１７８０﹒０２　　　＋０﹒４５　　　　５２９７﹒８１

　　　上證Ｂ股指數　　　　　３１８﹒４１　　　＋０﹒０１　　　　　　　５﹒０５
　　　深證Ｂ股指數　　　　１０７６﹒３７　　　＋１﹒０４　　　　　　　２﹒２７

　　　上證１８０指數　　　８９５７﹒２７　　　＋１﹒０４
　　　上證３８０指數　　　５３６０﹒５１　　　＋０﹒９３

　　　深證成份指數　　　１０４１５﹒８０　　　＋０﹒７３
　　　中小創新指數　　　　２１４１﹒１６　　　＋０﹒２４
　　　深圳創業板指數　　　１７７７﹒２６　　　＋０﹒５１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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