【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１點子，報６﹒７０７７

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０５５，較上個交易日升

１３９點子，連升第四日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開１點子，報６﹒７０７７，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒７０７６。

有分析指出市場風險偏好回升，促使人民幣匯價獲支持，加上投資者對中美貿易談判出現較

大進展出現期待，帶動人民幣上揚，惟在６﹒７關口有阻力。最新財新中國服務業採購經理指數

（ＰＭＩ）數據較佳，對人民幣匯價帶來支持，投資者會繼續關注中美貿易談判細節。（ｃａ）

