《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０５５，較上個交易日升
１３９點子，連升第四日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開１點子，報６﹒７０７７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７０７６。
有分析指出市場風險偏好回升，促使人民幣匯價獲支持，加上投資者對中美貿易談判出現較
大進展出現期待，帶動人民幣上揚，惟在６﹒７關口有阻力。最新財新中國服務業採購經理指數
（ＰＭＩ）數據較佳，對人民幣匯價帶來支持，投資者會繼續關注中美貿易談判細節。（ｃａ）
04/04/2019 09:48
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１點子，報６﹒７０７７
《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０５５，較上個交易日升
１３９點子，連升第四日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開１點子，報６﹒７０７７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７０７６。
有分析指出市場風險偏好回升，促使人民幣匯價獲支持，加上投資者對中美貿易談判出現較
大進展出現期待，帶動人民幣上揚，惟在６﹒７關口有阻力。最新財新中國服務業採購經理指數
（ＰＭＩ）數據較佳，對人民幣匯價帶來支持，投資者會繼續關注中美貿易談判細節。（ｃａ）
|中國故事04/04/2019
淘寶傢俬x北上訂造 靚裝蝸居防中伏
|國際動態04/04/2019
南韓全球首推 5G商用流動數據
|生財有道03/04/2019
【經濟通ｘ中銀香港】締造更快、更全面的跨平台手機投資體驗
|中國故事03/04/2019
【科創板】上交所再披露6家獲受理的科創板申報企業
|生財有道03/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
|生財有道03/04/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美貿易談判4月有結果
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰