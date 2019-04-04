【人行收水】人行逆回購操作１２連停，本周零投放零回籠

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

政府債券發行繳款等因素的影響，決定今日不開展逆回購操作，連續第十二個交易日暫停逆回購

操作。

公開市場本周均沒有逆回購到期，即整個星期維持零投放零回籠。（ａｃ）

