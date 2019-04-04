【５Ｇ加速】中興通訊：與三一重工合作，研究５Ｇ推進製造業升級

《經濟通通訊社４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在其微信公眾號

公告，公司與三一重工（滬：６０００３１）和在長沙產業園簽署全面戰略合作協議，雙方圍繞

５Ｇ推動智能製造產業升級，建立戰略合作關係。

中興通訊表示，雙方將以三一重工北京和長沙產業園區為試點區域，在工業ＡＲ、工業控制

、無人駕駛、園區無人安防等領域共同研究探索基於５Ｇ的業務應用場景，打造５Ｇ應用樣板，

並在其它產業園區大力推廣。（ｅｙ）

