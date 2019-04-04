《經濟通通訊社４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在其微信公眾號
透露，中興５Ｇ手機將於今年第二季度率先在歐洲和中國上市。（ｅｙ）
04/04/2019 08:20
【５Ｇ加速】中興通訊５Ｇ手機今年第二季在歐洲和中國上市
《經濟通通訊社４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在其微信公眾號
透露，中興５Ｇ手機將於今年第二季度率先在歐洲和中國上市。（ｅｙ）
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