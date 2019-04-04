【ＦＯＣＵＳ】第九輪貿談「不限時」衝刺，彭斯再煽風點火

【ＦＯＣＵＳ】中美曠日持久的貿易談判，於華盛頓當地時間周三（３日）進入第九輪。與

第七輪時商務部一早明確鶴叔訪美日程相比，今次中美雙雙就談判將歷時幾日含糊其辭，令外界

猜測北京、華盛頓有意「畢其功於一役」，不限時長地衝刺解決「最後１０％」最棘手部分。

白宮就透露，侵侵將於周四（４日）下午４時３０分再會鶴叔，雙方能否就「協議的監管執

行條款」及「以何種方式解除對華懲罰性關稅」兩大議題彌合分歧，將是決定稍後能否正式簽署

協議的關鍵。

值得留意的是，儘管中美貿易戰大概率將告一段落，但地緣政治競爭正悄然升溫。除了美國

重新聚焦太平洋島嶼以遏制中國擴張，唯恐天下不亂的副總統彭斯周三（３日）明言，北約

（ＮＡＴＯ）未來幾十年的最大挑戰之一就是應對中國崛起，盟國必須根據這一現實作出調整。



＊鶴叔時隔兩日即赴美，趁熱解決兩大分歧＊



承接３月２９日結束的第八輪談判，鶴叔僅時隔兩日即啟程赴美，似要將白宮經濟顧問庫德

洛口中取得「良好進展（ｇｏｏｄ ｈｅａｄｗａｙ）」的談判趁熱打鐵推進。

最新消息稱，正在起草的貿易協議設定了要求中國到２０２５年兌現大宗商品進口，及允許

美國企業在華全資經營承諾的目標。２０２５年被視作緊接著侵侵若成功連任的第二任期完結。

根據協議，若中國屆時未能實現此有約束力的承諾，將引發美國報復。

庫德洛周三並透露，北京首次於談判中承認，存在竊取知識產權、強迫在華美企轉讓技術、

網絡駭客、針對大宗商品貿易的關稅及非關稅壁壘等問題，認為正是此促成了好的對話。他預期

，第九輪談判可能需時超過三日。

適逢美國供應管理學會（ＩＳＭ）最新公布的３月非製造業指數跌至２０１７年中以來最低

水平，其中企業活動指數更錄逾十年最大降幅；加上另一邊廂美股因貿戰樂觀預期漲至６個月高

點，對鮑叔罵不絕口的侵侵，深諳成功達成貿易協議的舉足輕重。

坊間預期，中美其中一個妥協方案可能是，雙方設定具體的觸發因素和實施日期，然後在此

基礎上逐步取消美國對華商品加徵的關稅。



＊敦促盟國，就中國崛起「必須作出調整」＊



不過，貿易協議歸貿易協議，去年美國中期選舉前，由彭斯演講引發的「新冷戰鐵幕」疑雲

再添新證。就在周三舉行的「紀念北約建立７０周年」活動上，這位副總統再放言，北約未來幾

十年面對的最艱巨挑戰也許就是如何根據中國的崛起作出調整，且是必須調整。因應他的說法，

北約各國部長正式討論了所謂的「中國威脅」，為重點關注俄羅斯５年後的首次。

除了口誅筆伐，白宮近日就批准向印度出售２４架ＭＨ－６０Ｒ型海鷹特種反潛直升機，並

據報已默許向台灣出售６０多架Ｆ－１６戰機。前者被評論認為是借增強印度反潛軍力遏制中國

於印度洋擴張；後者若成真，將是１９９２年以來再對台出售先進戰機。

華府智庫「２０４９研究所」研究員Ｉａｎ Ｅａｓｔｏｎ直言，所有的軍備出售都具有策

略上的象徵意義（ｓｙｍｏｂｌｉｃ ｓｔｒａｔｅｇｉｃ）。

本月１７日、２６日，中美將分別公布首季ＧＤＰ增長數據。一邊是摩通上調中國當季增長

預測由６﹒１％至６﹒４％，另一邊是阿特蘭大聯儲銀行預料美國當季增長約２﹒１％，遠低於

侵侵期待的３％。如本欄１月２１日所指，北京能否成功以「借來的」的貨幣（放水）和緩衝（

休戰）令中國經濟實現軟著陸，第一回合快將揭盅。（經濟通通訊社 俞瑾）

