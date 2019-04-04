微創醫療（００８５３）擬分拆心脈醫療科技科創板上市

《經濟通通訊社４日專訊》微創醫療（００８５３）建議分拆上海微創心脈醫療科技於上海

證券交易所科創板獨立上市，已於昨日向科創板提交申請。

該集團擁有心脈醫療科技６１﹒７８９７％權益，按照建議分拆心脈醫療科技發新股上市後

，該集團續為心脈醫療科技單一最大股東及續將心脈醫療科技業績合併計入其財務業績。不過

，該集團不向其股東提供保證分拆心脈醫療科技股份配額。（ｗｈ）

