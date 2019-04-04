《日入而息》非豪宅盤首兩成單位需作公開發售，港股創近十個月高

《今天重點》﹡地產建設商會達共識，非豪宅類至少兩成需作公開發售；陳帆指當局正跟

進，不排除採取措施應對

﹡匯控（００００５）范寧指派息及回購需平衡業務發展需要；策略進展良

好，總部會繼續留在英國

﹡中原ＣＣＬ按周升１％，八大指數齊升３周逾７年首見

﹡地政總署首季批出九份預售樓花同意書涉３８８０伙



《即日市況》﹡內銀造好，港股全日跌幅收窄至５０點報２９９３６，創近十個月高



《深滬股市》﹡假期前滬綜指升０﹒９％逾一年新高，成交再破萬億元



《美元匯價》﹡若非農數據不理想，美匯短期可能走低；歐元最新報１﹒１２３１╱３４，

日圓最新報１１１﹒３８╱４０



《公司業績》﹡偉易達（００３０３）料全年溢利按年減少１５％至２０％



《公司資訊》﹡仁智國際（０８０８２）今早起停牌

﹡同方康泰（０１３１２）股東清華同方股權變動

﹡百應租賃（０８５２５）附屬因融資租賃協議提出起訴索賠

﹡幸福投資（０８１１６）潘曉冬遭暫停執董職務，至股東特別大會為止

﹡建行（００９３９）聯手騰訊建金融科技聯合創新實驗室

﹡修身堂（０８２００）購跑馬地住宅單位，涉２０００萬元發股支付

﹡浙江聯合（０８３６６）與恆基偉業就開發５Ｇ設備戰略合作訂意向書

﹡瑞慈醫療（０１５２６）料今年毛利率上升，綜合醫院擴張資本開支約８億

元人民幣

﹡融信中國（０３３０１）折讓８％配股，籌１１﹒８億營運金

﹡中國銀河（０６８８１）起訟張雯及長春百盛天啟經貿要求清償約５０７２

萬元人民幣

﹡恆地（０００１２）「家壹」加推２２伙入場４８１萬起，下周二開售

﹡會德豐（０００２０）簽署２０億與可持續發展表現掛勾貸款，為全港首項

﹡匯控（００００５）派息及回購需平衡業務發展需要；策略進展良好，總部

會繼續留在英國

﹡信利國際（００７３２）３月綜合營業淨額按年增加９％，今年首季增

１２﹒５％



《國企紅籌》﹡綠地香港（００３３７）出售上海物業開發項目予基金，午後復牌

﹡中海外宏洋（０００８１）３月合約銷售額按年升５﹒８％

﹡中海外（００６８８）３月合約物業銷售額按年升２５％；３月斥７７﹒３

億元人民幣收購５幅土地



《神州民企》﹡時代中國（０１２３３）首三月合同銷售額升三成至近１４０億元人民幣

﹡龍光地產（０３３８０）３月合約銷售額按年升２﹒７％

﹡陽光１００（０２６０８）３月合同銷售額升６％，首季升８０％



《中國要聞》﹡紫光與廣州高新區黃浦區簽訂協議建５Ｇ與創新基地

﹡打工仔頻繁跳槽或影響信用分數？浙江新政遭輿論狠批

﹡民航局副局長調研通航發展，要求推動無人機物流應用

﹡江蘇泰興一化工廠火災，為全球最大靛藍生產商子公司

﹡商務部表示深入推進汽車平行進口，取消二手車限遷；抓緊清理外商投資准

入負面清單外的限制措施

﹡國家郵政局表示市場份額加速向上市快遞公司集中；３月中國快遞發展指數

呈穩步提升態勢

﹡報道指內地擬定官方名單，防「一帶一路」標籤遭濫用

﹡韓正會見伍德倫表示歡迎埃克森美孚在華擴大投資

﹡潘功勝晤富時羅素全球首席執行官，債市有望「入富」

﹡深交所表示３月深市新增開戶數按月倍增

﹡報道指監管研究鬆綁Ａ股公司分拆上市政策

﹡中鋼協表示鐵礦石價格難以持續維持高位

﹡國務院任命劉偉為社保基金理事長，樓繼偉卸任

﹡中信証券、海通等６家券商員工平均薪酬超５０萬元

﹡六大國有行去年裁２﹒８萬人，招行人均年薪逾５０萬

﹡國家要求豬肉加工廠下月起開展非洲豬瘟病毒檢測

﹡人行逆回購操作１２連停，本周零投放零回籠；人行打擊濫用人民幣圖樣行

為，冥幣及糯米紙都不放過

﹡馬士基集團擬在南沙自貿區打造國際集拼物流中心

﹡江蘇北人科創板上市進入問詢階段

﹡國稅局表示地產交易印花稅若減徵，以合同簽訂時間為準

﹡麻省理工宣布停止與華為及中興通訊合作

﹡國基會表示貿易戰升級將衝擊美中製造業及農業

﹡Ｂｕｒｂｅｒｒｙ回應「關店」表示上海近期要開兩新店

﹡美商會表示若不能解除資本管制，上海難成國際金融中心

﹡國務院明確社保降費方案，單位繳費比例降至１６％

﹡鐵總表示清明假期全國鐵路預計發送旅客５２６０萬人次

﹡中證監召開機構監管工作培訓會，強化中介機構責任



《其他消息》﹡地產建設商會召開會議，關注部分發展商售樓方式太多；地產建設商會達共

識，非豪宅類至少兩成需作公開發售

﹡陳帆稱當局正跟進，不排除採取措施應對

﹡容偉業及袁智駒求情完畢，法官押後至５月９日判刑

﹡梁愛詩指修例已有多項保障，指憂慮是可笑和多餘

﹡陳茂波下周訪問美國四天，擬加強兩地創科合作

﹡證監會限制經紀行借孖展上限為５倍，１０月４日起生效

﹡地政總署首季批出九份預售樓花同意書涉３８８０伙

﹡職津處表示會於下周二開始陸續批准申請及發放款額

﹡協和小學洩露試題案律政司終極敗訴，被批錯用不誠實取用電腦罪；律政司

被法庭批錯用不誠實取用電腦罪，跨黨派認同不應濫用

﹡深股通額度全日流走１１﹒４億元；滬股通額度全日用２﹒８億，外資陸股

通流出１４﹒５億

﹡中原ＣＣＬ按周升１％，八大指數齊升３周逾７年首見

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