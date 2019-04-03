《午市前瞻》港股３１０００蟹貨區有相當阻力，２８８００見支持

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚（２日）美股三大指數個別發展，道指跌７９點報

２６１７９，標指升不足１點報２８６７，納指漲１９點報７８４８。不過，在亞洲股市走勢向

好下，港股今早高開１６０點報２９７８５，及後財新公布中國３月份服務業ＰＭＩ為

５４﹒４，大勝預期５２﹒２，港股受消息刺激升幅一度擴大，最多攀升３０４點報

２９９２９，突破２９９００關口，最終午收２９８７９點，升２５４點或０﹒８６％，主板成

交６３０﹒５億元。國企指數報１１６２７，升８１點或０﹒７％。

內地Ａ股向上，上證午收３１８４，升７點或０﹒２３％，成交２３６０﹒９億元人民幣。

深證午收１０２５６，跌４點或０﹒０４％，成交１３３７﹒０５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）漲１﹒３％，報６６﹒３元；港交所（００３８８）微升

０﹒２９％，報２７９﹒４元。騰訊（００７００）旗下ＭＯＢＡ類型電腦遊戲《冠軍盛典》獲

得遊戲版號，股價走高２﹒４％，報３７４﹒８元，創約半年新高。中移動（００９４１）跟升

１﹒７９％，報７９﹒７５元。友邦（０１２９９）則升１﹒８１％，報８１﹒４５元。



＊高端項目開始吉利漲，高盛唱好濠賭永利升＊



吉利（００１７５）高端整車項目，上日在武漢開發區汽車零部件產業園開工，刺激股價半

日升２﹒７８％，報１６﹒２６元，暫表現最好藍籌。其他汽車股普遍上揚，長汽

（０２３３３）漲３﹒９６％報６﹒３元，暫表現最佳國指股，連升六日兼六連陽。比亞迪

（０１２１１）跟升１﹒９２％，報５０﹒３５元。廣汽（０２２３８）亦漲１﹒６２％，報

８﹒８元。華晨（０１１１４）走高１﹒１４％，報８﹒０１元。

澳門公布３月份賭收數據後，高盛最新報告唱好各濠賭股，並上調目標。永利澳門

（０１１２８）獲高盛升目標逾１５％，今早股價漲４﹒９８％，報２１﹒１元；銀河娛樂

（０００２７）亦獲上調目標近６％，半日收升２﹒２１％，報６０﹒２５元；美高梅

（０２２８２）跟升１﹒９９％，報１７﹒４４元；新濠國際（００２００）亦漲１﹒８７％，

報１９﹒６４元；澳博（００８８０）則升１﹒１６％，報９﹒５６元。

手機設備股上日受蘋果旗下ｉＰｈｏｎｅ產品再度全面減價刺激造好，今日再隨市走高。瑞

聲科技（０２０１８）走高１﹒９７％，報４９﹒２元。丘鈦科技（０１４７８）升１﹒５４％

，報７﹒９元。舜宇光學（０２３８２）則升１﹒１９％，報９８﹒１５元。



＊社保基金減持交行Ａ股跌，地產股普遍走低＊



社保基金擬在６個月內累計減持交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）不超過

１４﹒９億股Ａ股，該股Ｈ股午收跌１﹒７％報６﹒３６元暫表現最差藍籌，Ａ股軟１﹒２７％

報６﹒２元人幣。

內銀股板塊今日普遍微升，郵儲銀行（０１６５８）升０﹒６６％，報４﹒５８元。中國銀

行（０３９８８）亦升０﹒５４％，報３﹒７３元。工行（０１３９８）跟升０﹒３４％，報５

﹒９２元。建行（００９３９）微漲０﹒２９％，報６﹒９元。

恆隆地產指（００１０１）與母公司組公司發展北角電氣道地皮，惟消息沒有利好，該股反

跌１﹒３１％，報１９﹒５４元。其他地產股繼續走低，信和置業（０００８３）軟１﹒３１％

，報１５﹒０２元。嘉里建設（００６８３）跌１﹒２７％，報３４﹒８５元。會德豐（０００

２０）走低１﹒１％，報５８﹒５５元。新世界發展（０００１７）微跌０﹒８７％，報１３﹒

７２元。恆地（０００１２）則跌０﹒６％，報４９﹒６元。

微盟（０２０１３）獲騰訊購入９６８２萬股，半日收漲２０﹒５４％，報４﹒８７元。其

他新經濟股方面，小米（１８１０）拓經營房屋租賃業務，升１﹒７８％，報１１﹒４４元。閱

文（００７７２）跟升３﹒７６％，報３７﹒２５元。創夢天地（０１１１９）走高

３﹒７８％，報６﹒５９元。遊萊互動（０２０２２）亦升１﹒７９％，報０﹒２８５元。



＊潘鐵珊：嘉華國際內地房產業務可看高一線＊



港股今日發力向上，三萬關距離只有一步之遙，天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊向

《經濟通通訊社》表示，港股造好主要受近期息口見頂帶動，內房及本地房地產股份撐起大市表

現，加上港交所等重磅股近期有資金流入，及外圍股市氣氛造好，對股市有正面作用。他認為去

年恆指最大的蟹貨區為３００００點至３１５００點之間，技術指標上，相信該區間有不少沽貨

壓力，因此港股近期頂位可先看３１０００點，支持位在２８８００點左右。

潘鐵珊認為，一線內房已經密密落鑊炒起，因此現時再追的話水位較少，故可以考慮二、三

線內房追落後，例如上實城開（００５６３）、綠地香港（００３３７），以及於內地擁有房地

產業務的新世界（０００１７），但他較為推薦嘉華國際（００１７３），該企業於上海、南京

、廣州、東莞都有房地產項目，於一眾內房股中有機會突圍而出，現價追入亦未嘗不可，相信隨

著內房回暖，股價有望突破６元。（ｕｌ）

