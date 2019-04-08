《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４２４．９９ 升 ４０．３６點╱０．１５％
標普５００ ２８９２．７４ 升 １３．３５點╱０．４６％
納斯達克 ７９３８．６９ 升 ４６．９１點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７４４６．８７ 升 ４４．９３點╱０．６１％
法蘭克福ＤＡＸ １２００９．７５ 升 ２１．７４點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４７６．２０ 升 １２．４０點╱０．２３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．７２，歐元兌美元１．１２１９
08/04/2019 07:46
《日出而作》人行第四個月增持黃金，內地上月外儲增近８６億美元
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４２４．９９ 升 ４０．３６點╱０．１５％
標普５００ ２８９２．７４ 升 １３．３５點╱０．４６％
納斯達克 ７９３８．６９ 升 ４６．９１點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７４４６．８７ 升 ４４．９３點╱０．６１％
法蘭克福ＤＡＸ １２００９．７５ 升 ２１．７４點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４７６．２０ 升 １２．４０點╱０．２３％
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