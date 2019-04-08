《外資精點》富瑞首予金沙中國及永利買入，料濠賭業受惠中國減稅

《經濟通通訊社８日專訊》富瑞發表研究報告，首予金沙中國（０１９２８）及永利澳門
（０１１２８）「買入」評級，目標價分別為４９﹒８元及２３﹒８元；對銀娛（０００２７）
及美高梅中國（０２２８２）則首予「持有」評級，目標價分別為６０元及１７﹒２元。
富瑞表示，濠賭業將受惠於中國稅務減免及信貸放寬等措施，預料中國會有更多次降準，經
濟有見底跡象，製造財富效應。而中場收入將繼續跑贏ＶＩＰ市場，去年中國人口中只有
１１﹒６％曾外遊，因此相信中國外遊數目增加只是開始，並非見頂。
該行提到，３月份中場業務有雙位數增長，ＶＩＰ則錄負增長，料全年賭收升１﹒１％，
２０２０年賭收則升５﹒６％。該行認為，金沙中國的ＶＩＰ業務佔比較少，非博彩業務佔比較
多，支持利潤率。而永利澳門的ＶＩＰ業務雖然多，但品牌強勁，將可繼續吸引遊客，而ＶＩＰ
的復甦速度亦將較預期快。（ｃｈ）
股份╱編號 評級 目標價
（元）
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銀河娛樂 （０００２７） 持有 ６０﹒００
美高梅 （０２２８２） 持有 １７﹒２０
金沙中國 （０１９２８） 買入 ４９﹒８０
永利澳門 （０１１２８） 買入 ２３﹒８０
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