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即市新聞

08/04/2019 11:31

《外資精點》富瑞首予金沙中國及永利買入，料濠賭業受惠中國減稅

　　《經濟通通訊社８日專訊》富瑞發表研究報告，首予金沙中國（０１９２８）及永利澳門
（０１１２８）「買入」評級，目標價分別為４９﹒８元及２３﹒８元；對銀娛（０００２７）
及美高梅中國（０２２８２）則首予「持有」評級，目標價分別為６０元及１７﹒２元。
　　富瑞表示，濠賭業將受惠於中國稅務減免及信貸放寬等措施，預料中國會有更多次降準，經
濟有見底跡象，製造財富效應。而中場收入將繼續跑贏ＶＩＰ市場，去年中國人口中只有
１１﹒６％曾外遊，因此相信中國外遊數目增加只是開始，並非見頂。
　　該行提到，３月份中場業務有雙位數增長，ＶＩＰ則錄負增長，料全年賭收升１﹒１％，
２０２０年賭收則升５﹒６％。該行認為，金沙中國的ＶＩＰ業務佔比較少，非博彩業務佔比較
多，支持利潤率。而永利澳門的ＶＩＰ業務雖然多，但品牌強勁，將可繼續吸引遊客，而ＶＩＰ
的復甦速度亦將較預期快。（ｃｈ）
　
　　股份╱編號　　　　　　　　　　評級　　　　　　　目標價　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　持有　　　　　　６０﹒００
　　美高梅　　（０２２８２）　　　持有　　　　　　１７﹒２０　
　　金沙中國　（０１９２８）　　　買入　　　　　　４９﹒８０　
　　永利澳門　（０１１２８）　　　買入　　　　　　２３﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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