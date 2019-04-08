【企業盈喜】長虹佳華（０８０１６）料首季多賺逾五成，收入大升

《經濟通通訊社８日專訊》長虹佳華（０８０１６）公布，預期截至２０１９年３月３１日

止三個月，錄得溢利大幅增加，擁有人應佔溢利較去年同期約６１２０萬元，增長５０％以上。

溢利增加主要因為營業收入大幅增加，及公司進一步控制經營成本，經營效率得到提升。預

算公司於下月１５日或之前公布第一季度業績。（ａｌ）

