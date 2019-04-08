【地產熾熱】暫停加息利好樓市，空置徵稅效果小，樓價升勢料持續

《經濟通通訊記者盧逸文８日報道》美國聯儲局維持「鴿派」下，市場幾近全面相信今年不

再加息，更有意見認為轉為加息，香港樓市自農曆新年後現「小陽春」。雖然本港一手私樓空置

稅草案４月１日已在立法會開始討論，但分析認為即使政策正式實施後，對發展商影響亦不太大

，加上港府對「加辣」非常審慎，發展商的投地意欲又未有減退，樓市有望繼續走高。



＊樓市料繼續熾熱活躍＊



截至上周四（４月４日），中原城市領先指數ＣＣＬ繼續上升，最新報１７９﹒５點，按周

升１﹒１８％，連升八個星期，是近兩年來最長升浪，近三周累升近３﹒５％；而八大樓價指數

亦已連升三周，是逾７年（３６７周）來首見。官方數據方面，差餉物業估價署３月底最新公布

，２月份全港私樓售價指數最新報３６５﹒２點，按月升１﹒３％，雖然只是第二個月連升，但

指數上年由８月起不斷下滑，今年才出現反彈回升。恆生地產分類指數上周三（３日）亦已破頂

至４５８９０點，今日中午收報４５２４１點，今年以來暫累升近２２％。



＊美國今年難望再加息＊



美國加息步伐對香港樓市有重大影響。雖然聯儲局去年第「時冷時熱」，但今年明顯已甲鷹

轉鴿。據聯儲局３月２０日公布的議息決定，維持聯邦基金利率區間於２﹒２５至２﹒５厘不變

，主要因為數據顯示美國經濟轉弱，加上中美貿易戰的影響，美國目前未有條件談加息。之前預

測今年會加息一次的大摩，４月初亦下調美國聯邦基金利率預測，預期今年不會加息。大摩直言

，市場低估聯儲局主席鮑威爾對經濟下行風險的展望，採取預防措施的意欲。銳升證券聯合創辦

人及首席執行官鄧聲興對《經濟通通訊社》表示，美國當前加息機會極大，美國消費者物價指數

、失業率等數據都反映利率政策不容許太大的改變，並維持在低息環境。



＊美政治因素緊扣幣策＊



除了經濟因素之外，政治因素亦間接影響美國加息步伐。鄧聲興直言，「（美國總統）特朗

普是一個著重經濟和股市（表現）的人，加息只會令他不利。」特朗普下年將要競逐連任，如要

兌現當初「美國優先」的承諾，維持在現時的低息環境將更有利於實施政策。不過，更令人意外

的是，最近白宮國家經濟委員會主席庫德洛指，期望聯儲局即時減息半厘，是首次有白宮員公開

談論減息，外界都猜測是特朗普最新的方向。據最新利率期貨市場便顯示，今年１２月份減息機

會近７０％，加上早前有消息指，特朗普與鮑威爾關係變得緊張，如果由主張減息的人代替鮑威

爾出任聯儲局主席，將更有利地產股。不過，鄧聲興就笑言，現時談減息實在言之過早，才剛剛

踏入第二季，未有足夠數據及資料支持減息決定。



＊港辣無期亦不虞加辣＊



香港地產與樓市亦同樣深受港府政策影響，自２００９年港府開始對樓市「加辣」，即推出

首輪逆周期措施，之後幾乎每年從未間斷。財政司司長陳茂波２月底公布新一份財政預算案，市

場期望的「減辣」，包括希望放寬壓力測試及按揭成數的政策始終沒有出現。金管局總裁陳德霖

於２月中強調，本港地產市場是否已經進入下行周期，需要更多時間觀察。不過，目前亦沒有消

息指政府再行「加辣」，主要因為港府政策傾向保守，以免牽一髮動全身，影響經濟增長。



＊空置稅發展高推盤快＊



特首林鄭月娥自２０１７年上任以來，於去年中公布「娥六招」，當中徵收一手樓空置稅正

如箭在弦，目前已進入立法階段，運房局局長陳帆在本月初已在立法會房屋事務委員會上就空置

稅，與一眾議員作出討論。鄧聲興認為，「空置稅會發展商加快推盤，但又未致於會大量拋售貨

尾。」新地（０００１６）上月就已經低調重推大埔白石角雲滙逾７００伙貨尾，更向買家提供

現金回贈，變相減價促銷。目前，暫未見其他發展高大規模出售貨尾單位。



＊公私營合作締造雙贏＊



港府上年１２月份更新長遠房屋策略，長遠希望將公私營房屋比例由「六四比」轉至「七三

比」，變相令私人房屋供應減少。鄧聲興認為，「目前公私營房屋都未能滿足市場需求，改變公

私營比例其實影響不大。」據土地供應專責小組最新報告提到，土地供應中短期選項之一，就是

利用新界私人農地儲備，作公私營合作發展，不過目前連機制都沒有確實難以討論。鄧聲興指出

，公私營合作發展是「雙贏」的局面，因為公營房屋目前就是針對「上不了車」的一群，在地產

商角度而言，能吸納更多客源，加上單靠政府推出公營房屋速度實在太慢，故合作發展可說是互

惠互利。



＊發展商投地意欲未減＊



今年初多次投地皆出現流標，如啟德跑道區首幅商業地，主要因為入標價未達訂價預期，不

禁令市場湧現不安情緒。不過，就第一季而言，發展商整體投地意欲未減，日出康城１１期項目

３月２２日開始入標，共接獲２９份發展意向書，是各期歷來最多。而上月尾啟德第４Ｂ區１號

亦以９８﹒９３億元批予新世界（０００１７）、恆地（０００１２）、會德豐（０００２０）

等公司合組的財團，比萊坊估計最少９２﹒８億元高出逾６﹒６％，同亦較中原地產預計

９７﹒５億元略高，反映目前各發展商依然看好前景。

目前多方面因素下，樓市熾熱氣有望延續，亦有利提升地產股的投資價值。

