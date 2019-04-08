【地產熾熱】嘉里（６８３）短線出擊，新地（１６）中長線穩守

《經濟通通訊記者盧逸文８日報道》目前市場預料美國聯儲局今年不會加息，甚至有機會減

息，香港樓市在農曆新年起現「小陽春」，分析相信樓價短期將延後升勢，整體有利地產股繼續

上揚。不過在眾多地產發展股之中，屬二線的嘉里建設（００６８３）股價與資產凈值折讓大、

值博率高，較具短線投資價值；而新鴻基地產（０００１６）業務整體穩步上升，能於中長線穩

守出擊。

相比起其他地產發展商，嘉里建設往績市盈率為６﹒６５倍不是最低，但其預期市盈率只有

７﹒７４倍，是地產發展商中最低，加上其每股股價與資產凈值折讓近４９％，是繼嘉華國際（

００１７３）之後最大，反映現時股價遠低於公司帳面值。在基本因素上，雖然嘉里建設去年盈

利下降，不過等待更多售樓利潤入帳後，相信便能夠反映公司真正的業務狀況。



＊嘉里今年盈利預料改善，更多售樓收益入帳＊



嘉里於３月中公布去年全年業績，盈利按年跌１９％至７４﹒９９億，主要因為採取新會計

準則營業額亦只有２１４﹒３３億元，按年下降３９﹒７％。在香港方面，年度營業額按年跌

６２﹒６％至８１﹒２３億元，毛利亦跌１６﹒１％至３３﹒２５億元，收入主要來自何文田皓

畋、屯門滿名山的確認銷售，雖然整體表現雖然符合預期，不過市場對盈利下降存在憂慮。

英皇證券研究部總監陳錦興向《經濟通通訊社》解釋，嘉里業續只反映上年大部分時間的情

況，加上現在只是第二季開始，相信待售樓利潤入帳後，公司今年業績亦不會弱到哪裡去，而在

合約銷售和租金收入方面相信都會有不錯的表現，故不太擔心嘉里的基本面情況。他續稱，在大

環境利好、息率維持不變下，普遍地產商第一季銷售表現都不錯，並相信會持續到下季。

中國泛海證券投資部資產管理副總裁黃竣渝亦向《經濟通通訊社》指，不擔心目前嘉里業務

情況，因為本港整體物業需求開始減慢，一線地產商都會先受壓，相反如嘉里的二三線地產商，

因為樓盤的數量不多，受壓的速度會較慢，變相有更多時間消化，影響亦會減弱。



＊股息政策助重建信心，嘉里石硤尾項目關鍵＊



多間大行上月中都紛紛就嘉里的業績發表研究報告，當中花旗強調，嘉里今年只得石硤尾緹

山一個新項目推出，然而銷售會繼續受皓畋及滿名山兩項舊項目帶動，而銷售目標就較上年９０

億元少１０億元。據花旗估計，皓畋、滿名山兩項目的貨尾都不多於９％，累計銷售額達８３億

元。花旗又指，雖然其核心增長下降５０％，預期２０１９至２０２１年的盈利將維持在５０億

陫水平，基於預期嘉里具有６５％的資產淨值折讓，該行有信心在穩健的股息政策下，嘉里有更

好的表現，故微上調其目標至少３２元。

不過，匯證就不太看好嘉里前景，並指出其香港物業銷售或面對挑戰，而今年盈利關鍵在於

其豪宅項目４５伙的緹山，不過估計該盤或需要較長時間被市場消化。匯證推測，嘉里今年全年

在港銷售只能達６４億元，較嘉里自行預期的８０億元為少，故將其目標價下調逾３％，由

３２﹒３元調低至３１﹒３元。



＊黃竣渝：嘉里可望上試４２元，值博率極高＊



黃竣渝則指出，目前嘉里股價走低正是入市的好時機，後市料有很大上漲空間。該股在今年

２月至３月中出現橫行區，及後出現上升通道，如果以橫行區約３３﹒５元作為支持位推測，有

望上試４２元水平。相對而言，如果嘉里出現回調，由現價（約３４﹒５元）下跌至３３元左右

水平料有支持，大跌空間不，故值博率高。黃竣渝認為，嘉里目前１００天線及５０天線等長期

平均線都上移，反映該股中期還有上升空間。

目前地產板塊上，他認為選股以追落後、二三線股較好，因為一線地產股已經接近觸頂，現

價值博率低，同時高追風險大，故嘉里是短線或中短線的選擇。他補充，嘉華國際與嘉里目前的

走勢相似，故亦可考慮購入。

陳錦興亦認同，嘉里目前適宜追落後，相比一線地產商，其物業屬高端及精品的行列，租金

收入亦見穩定。他補充，雖然今年以來嘉里已上漲不少，不過依然有上望空間。他又強調，嘉里

作為二三線地產商沒有很多樓盤，而其何文田皓畋項目收入今年才開始入帳，故目前股價未反映

公司成績。他補充，嘉里上年中期只派０﹒４元比少兩成，而末期息派０﹒９５元比增加近６％

，如果嘉里繼續改善其股息政策，相信亦有利股價向上。

野村於３月中發表報告指出，去年嘉里於本港的合約銷售下跌，而今年的目標為８０億，低

於去年水平，反映管理層取態保守。不過隨著更多大型項目於下個財年前落成，將帶動嘉里股價

進一步向上。毫無疑問去年核心盈利的確遜預期，不過去年末期派息增至０﹒９５元，重建市場

對股息政策的信心，故將目標價由２９﹒５元升至３５元。



＊新地多項項目推出支持業績，積極增加土儲＊



新地今年有多個新盤，上半年分別有土瓜灣Ｄｏｗｎｔｏｗｎ ３８、深水埗匯璽三至五期

、屯門御半山二期、東半山司徒拔道１８號第一期及海榮路住宅項目第一期，合共１９６７伙，

再加上何文田天鑄、元朗Ｇｒａｎｄ ＹＯＨＯ第一期、西南九龍匯璽第３期加推的新盤，盤數

必定不會比同行少，而按Ｄｏｗｎｔｏｗｎ目前的銷情看，新地２０１９年上半年成績料理想。

在投地方面，新地本年度已動用４８１億元投得四幅地皮，佔政府已賣出地皮近六成，故新地業

務上的確比同行更積極，有利公司基本面有更好表現。

新地２月尾公布截至去年底止中期業績，雖然每股基本盈利７﹒０７元，派中期息１﹒２５

元，按年升４％，但在基本面上，純利按年跌３８％至２０４﹒６９億元，營業額亦按年跌

３２﹒７％至３７１﹒１２億元。黃竣渝解釋，目前地產市場最大的挑戰是需求問題，「要買樓

嘅人一早已經買咗，會買樓嘅除咗年青人，其實只會愈嚟愈少」，這是全部發展商都要面對的問

題。至於如何從成本角度上，如原料或薪金作出調整，從而增加利潤，這些都要視乎公司的管治

能力，這都是在資本市場，或者股價上未能反映的因素，所以新地業績的表現有所退步其實都是

意料中事。

不過，新地的優勢就在於資金、土地儲備、樓盤，公司今年就將會在港推出４個新住宅項目

，包括東半山司徒拔道１８號第一期、西九龍匯璽ＩＩＩ、屯門御半山第二期及海榮路住宅項目

第一期。下年度賣地計劃推售１５幅住宅用地，預計可供應８８５０個單位。連同兩個鐵路物業

發展項目及重建項目，下一財政年度可供應１５５４０個住宅單位。再者，新增７幅住宅地位於

大坑道、屯門景秀里與景峰徑交界、鴨脷洲海旁道、西貢響鐘西貢公路、香港南風道、屯門第４

８區青山公路青山灣段、大埔馬窩道。整體至言都比其他發展商有資本上的優勢，故中長線選新

地穩守。



＊大行指新地銷售有望持續上升，調高目標價＊



相對於嘉里，新地獲更多大行支持。野村在３月初發表研究報告指出，雖然新地中期核心盈

利受本港物業銷售入帳延遲影響，按年跌３１％至１３７億元，但純利跌幅仍符合預期，中期派

息亦增４％，反映樓市氣氛改善，故將目標由１４２﹒２元升至１５０元。至於何時推出「瓏璽

」第三期、司徒拔道第一期項目，相信可為高檔及豪宅物業的需求「試水溫」。

匯證在２月底亦發表研究報告，預計新地本年度基本盈利將按年升５％至３２０億元，本年

度新地銷售額亦按年升１５％至４８０億元，下年更達５００億元，對未來前景具正面預測。大

和當時亦發表報告以基本面角度分析指，強調相信基本因素仍然強勁，相信未來會繼續提升派息

，並伺機出售非核心資產，故將目標價則由１５７﹒１元調升至１６０﹒８元。



＊陳錦興：新地現偏高，要突破視乎大市表現＊



黃竣渝直言，現階段不宜吸納新地，因為現價水平（１４０﹒９元）非常貼近頂位，即

１４２至１４３元水平，即使現價買入再走高至１４４至１４５元，最多都只賺５元左右，加上

股價上漲的機會率只是五十五十，值博率不高。他建議，近期大市到達３００００大關的心理關

口，如果港股回調就是吸納新地的時機，趁下跌至１３１至１３３元水平低位吸納。

陳錦興亦認為，新地過往十年都在９０至１４０水平大幅上落，故現價水平亦屬於高位。他

補充，股價能否突破再向上，除了要考慮業績和銷售數據外，亦要考慮大市表現，畢竟地產股大

部分時間都隨跟大市上落，故外圍政經因素都有影響。

