《盤後部署》缺乏更多利好消息刺激，港股短期三萬點附近拉鋸

《經濟通通訊社８日專訊》美股三大指數上日全線上漲，港股今早高開１８３點報

３０１１９，再創近十個月高位後，最多走高２４９點見３０１８５，其後一度由升轉跌２３點

報２９９１３，最終港股回升至１４０點或升０﹒４７％，收報３００７７，主板成交

１２１５﹒１４億元增加近１１﹒５％。國企指數報１１７９３，升０﹒８７％或升１０１點。

上證綜合指數報３２４４，跌１點，成交５０６４﹒３１億元人民幣。



＊特朗普促儲局減息＊



美國３月非農就業職位增加１９﹒６萬個，高於市場預期的１７﹒７萬個。另外，今年前兩

個月非農數據也錄得上升趨勢，兩月合共增加了１﹒４萬個就業職位。數據較市場預期好，美元

其後溫和上漲。有分析指，是次非農報告仍然顯示出強勁的勞動力市場，對整體經濟而言實為好

消息，投資者對美聯儲減息的預期亦見降溫。

美國總統特朗普上周五（５日）向公眾表示，若聯儲局開始減息，並停止收緊量化寬鬆政策

，美國經濟將會快速增長。他續言，就業數據已充分反映出，美國經濟依然強勢的事實，並指責

聯儲局，現時的行為正在放慢其經濟增速。此前，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛亦曾表示

，美國經濟或需減息，並認為美國在沒有通脹的前提下，儲局沒有加息的必要。



＊港股今日價量齊升＊



中美貿易談判取得成果，中方指雙方在經貿協定文本等關鍵問題上達成新的共識，美方亦強

調磋商已取得巨大進展，特朗普更表示，中美兩國最快將於四星期內達成貿易協議。

港股上周四（４日）先急跌後收窄，收市只跌５０點，而成交仍維持於一千億元以上，反映

出投資者情緒依然高漲，今日更來過價量齊升，港股更收企３００００點大關。不過，港股今年

以來累積升幅逾四千點，幅度甚多，加上中美貿易談判的利好因素已漸被消化，除非有新的更利

好消息刺激，否則港股短線再上空間不大，並料於三萬點附近反覆上落。

此外，內地本周將公布多項經濟數據，如３月份ＣＰＩ、ＰＰＩ，以及進出口數字等。外圍

方面，美國企業首季業績將會陸續公布，投資者可多加留意。（ｍｗ）

