《外地經濟》美國３月非農就業職位增幅勝預期，惟薪酬升幅溫和

《經濟通通訊社８日專訊》美國３月非農業就業職位增加１９﹒６萬個，優於市場預期的增

長１８萬個，緩解對經濟活動突然放緩的擔憂，但薪酬升幅溫和，支持聯儲局今年暫停進一步加

息的決定。

３月平均時薪上漲０﹒１％，較２月的０﹒４％有所放緩，令薪酬年增長率從２月創下的２

００９年４月以來的最大漲幅３﹒４％降至３﹒２％。

３月失業率維持在３﹒８％不變，接近聯儲局計年底前將達到的３﹒７％。而勞動參與率則

從２月的５年多來的６３﹒２％高位，下降至３月的６３％。（ｍｎ）

