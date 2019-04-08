《國際要聞》美國國土安全部部長即時辭職

《經濟通通訊社８日專訊》美國國土安全部部長尼爾森（Ｋｉｒｓｔｊｅｎ Ｎｉｅｌｓｅ

ｎ）宣布即時離辭，據悉是總統特朗普要求尼爾森辭職，於是她提出辭呈。

尼爾森最為人所知的就是捍衛特朗普的拆散移民家庭政策，此前已有傳尼爾森將離職，因特

朗普對她的收緊移民政策仍有所不滿。（ｍｎ）

