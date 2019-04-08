《經濟通通訊社８日專訊》美國國土安全部部長尼爾森（Ｋｉｒｓｔｊｅｎ Ｎｉｅｌｓｅ
ｎ）宣布即時離辭，據悉是總統特朗普要求尼爾森辭職，於是她提出辭呈。
尼爾森最為人所知的就是捍衛特朗普的拆散移民家庭政策，此前已有傳尼爾森將離職，因特
朗普對她的收緊移民政策仍有所不滿。（ｍｎ）
08/04/2019 09:34
《國際要聞》美國國土安全部部長即時辭職
《經濟通通訊社８日專訊》美國國土安全部部長尼爾森（Ｋｉｒｓｔｊｅｎ Ｎｉｅｌｓｅ
ｎ）宣布即時離辭，據悉是總統特朗普要求尼爾森辭職，於是她提出辭呈。
尼爾森最為人所知的就是捍衛特朗普的拆散移民家庭政策，此前已有傳尼爾森將離職，因特
朗普對她的收緊移民政策仍有所不滿。（ｍｎ）
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