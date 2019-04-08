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08/04/2019 11:52

【華為風波】據報美國滿意德國新規，不再要求德國禁用華為組件

　　《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述德國政府消息人士稱，美國政府沒有再次要求德國禁
止華為參與５Ｇ網絡建設，因美國對德國當局在３月份提出的一項規定非常滿意。
　　該規定為５Ｇ制定嚴格的安全標準，雖然新規未有排除包括華為在內的任何國家或企業，但
確實可以確保外國企業不會破壞德國的安全標準。
　　美國駐德國大使Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｇｒｅｎｅｌｌ今年３月曾警告不要使用華為的組件，因
為中國企業存在安全隱患，並稱如果德國繼續使用華為，美國將向德國減少提供情報。（ｍｎ）

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