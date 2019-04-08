【華為風波】據報美國滿意德國新規，不再要求德國禁用華為組件

《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述德國政府消息人士稱，美國政府沒有再次要求德國禁

止華為參與５Ｇ網絡建設，因美國對德國當局在３月份提出的一項規定非常滿意。

該規定為５Ｇ制定嚴格的安全標準，雖然新規未有排除包括華為在內的任何國家或企業，但

確實可以確保外國企業不會破壞德國的安全標準。

美國駐德國大使Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｅｎｅｌｌ今年３月曾警告不要使用華為的組件，因

為中國企業存在安全隱患，並稱如果德國繼續使用華為，美國將向德國減少提供情報。（ｍｎ）

