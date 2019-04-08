《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述德國政府消息人士稱，美國政府沒有再次要求德國禁
止華為參與５Ｇ網絡建設，因美國對德國當局在３月份提出的一項規定非常滿意。
該規定為５Ｇ制定嚴格的安全標準，雖然新規未有排除包括華為在內的任何國家或企業，但
確實可以確保外國企業不會破壞德國的安全標準。
美國駐德國大使Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｅｎｅｌｌ今年３月曾警告不要使用華為的組件，因
為中國企業存在安全隱患，並稱如果德國繼續使用華為，美國將向德國減少提供情報。（ｍｎ）
08/04/2019 11:52
【華為風波】據報美國滿意德國新規，不再要求德國禁用華為組件
《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述德國政府消息人士稱，美國政府沒有再次要求德國禁
止華為參與５Ｇ網絡建設，因美國對德國當局在３月份提出的一項規定非常滿意。
該規定為５Ｇ制定嚴格的安全標準，雖然新規未有排除包括華為在內的任何國家或企業，但
確實可以確保外國企業不會破壞德國的安全標準。
美國駐德國大使Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｅｎｅｌｌ今年３月曾警告不要使用華為的組件，因
為中國企業存在安全隱患，並稱如果德國繼續使用華為，美國將向德國減少提供情報。（ｍｎ）
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
|FOCUS08/04/2019
【FOCUS】「關稅-採購-改革」難存 侵侵減息出口術保牛市
|生財有道08/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬：中美深層問題仍待解決
|國際動態08/04/2019
「大阪都」兩推手當選 壯升格聲勢
|中國故事04/04/2019
【大灣區】樊綱：冀大灣區成公共服務一體化試驗區
|中國故事04/04/2019
【大灣區】梁振英籲企業加強跨境宣傳 促異地收費跨境交貨便利化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰