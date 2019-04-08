【華為風波】美國通過秘密監視獲得指控華為證據

《經濟通通訊社８日專訊》美國助理檢察官Ａｌｅｘ Ｓｏｌｏｍｏｎ在布魯克林聯邦法院

舉行的一場聽證會上表示，美國當局通過秘密監視蒐集華為的情報，打算將這些情報用於指控華

為違反制裁規定及銀行詐欺。

根據呈堂文件，這些情報是通過電子監視及實地搜查的方式獲得，但並未提供更多細節。

美國政府一直向其他國家施壓，抵制華為參與５Ｇ網絡建設，擔心華為設備可能被中國當局

用來從事間諜活動。（ｍｎ）

