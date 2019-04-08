《異動股》金斯瑞急升近９％，旗下腫瘤藥納入歐洲藥管局優先審評

《經濟通通訊社８日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）現價升８﹒８９％，報

１６﹒６６元，主動買入７２％，創逾７個月高；成交約２９５萬股，涉資４８４２萬元。

金斯瑞公布，與美國強生的製藥業務楊森，於２０１７年起共同開發，用於治療多發性骨髓

瘤藥物ＬＣＡＲ－Ｂ３８Ｍ，已獲歐洲藥品管理局以優先審評藥物認定。

據歐洲藥管局網站數據顯示，只有２３％的藥物申請成功獲納入，其餘遭否決或不再受理範

圍內，優先審評即代表所需審核時間，將由２１０日降至１５０日。

現時，恆生指數報３０１７４，升２３８點或升０﹒８０％，主板成交８５﹒１５億元。上

證綜合指數報３２７８，升３１點或升０﹒９８％，成交４６０﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金斯瑞 （０１５４８） １６﹒６６元 升８﹒８９％

石藥集團（０１０９３） １５﹒５８元 升１﹒４３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒６０元 升２﹒０１％

三生製藥（０１５３０） １５﹒８０元 升２﹒０７％

藥明生物（０２２６９） ８１﹒３５元 升２﹒３３％

希瑪眼科（０３３０９） ４﹒９６元 升０﹒２０％

華潤醫藥（０３３２０） １１﹒１６元 升０﹒５４％

百濟神州（０６１６０） ８７﹒２０元 升０﹒０６％

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（ｍｗ）

