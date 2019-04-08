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即市新聞

08/04/2019 09:44

《異動股》金斯瑞急升近９％，旗下腫瘤藥納入歐洲藥管局優先審評

　　《經濟通通訊社８日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）現價升８﹒８９％，報
１６﹒６６元，主動買入７２％，創逾７個月高；成交約２９５萬股，涉資４８４２萬元。
　　金斯瑞公布，與美國強生的製藥業務楊森，於２０１７年起共同開發，用於治療多發性骨髓
瘤藥物ＬＣＡＲ－Ｂ３８Ｍ，已獲歐洲藥品管理局以優先審評藥物認定。
　　據歐洲藥管局網站數據顯示，只有２３％的藥物申請成功獲納入，其餘遭否決或不再受理範
圍內，優先審評即代表所需審核時間，將由２１０日降至１５０日。
　　現時，恆生指數報３０１７４，升２３８點或升０﹒８０％，主板成交８５﹒１５億元。上
證綜合指數報３２７８，升３１點或升０﹒９８％，成交４６０﹒４９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金斯瑞　（０１５４８）　　　１６﹒６６元　　　升８﹒８９％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１５﹒５８元　　　升１﹒４３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒６０元　　　升２﹒０１％
　　三生製藥（０１５３０）　　　１５﹒８０元　　　升２﹒０７％
　　藥明生物（０２２６９）　　　８１﹒３５元　　　升２﹒３３％
　　希瑪眼科（０３３０９）　　　　４﹒９６元　　　升０﹒２０％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　１１﹒１６元　　　升０﹒５４％
　　百濟神州（０６１６０）　　　８７﹒２０元　　　升０﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｍｗ）

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